Atleta amazonense Brendow Christian é destaque no lançamento de dardos

Brendow, atleta paralímpico e recordista brasileiro | Foto: Reprodução

Manaus - A paixão pelo esporte do atleta paralímpico amazonense Brendow Christian alimentou o sonho, desde pequeno, de ser atleta. A frase “eu sempre sonhei em ser atleta", é sempre repetida pelo amazonense e destaca a trajetória de dificuldades, persistências e realização de sonhos. Atualmente, conhecido como "Demolidor", o amazonense é seis vezes recordista brasileiro das Américas, campeão do Pan-Americano universitário e três vezes campeão brasileiro em lançamento de dardos.

O atleta que foi diagnosticado com uma doença visual conhecida como ceratocone aos 12 anos de idade, iniciou sua trajetória ajudando a mãe a vender salgados em frente aos hospitais públicos de Manaus. E enquanto não realizava o sonho de viver do esporte, teve criatividade para ajudar a família. Atualmente se prepara para os Jogos Paralímpicos de 2020, na cidade de Tóquio, capital do Japão.

O sonho inicial de ser atleta profissional começou como toda criança sonha um dia ser: jogador de futebol. Brendow chegou a ser o camisa número do 10 do time que jogava em uma escolinha local, mas o desenvolvimento da doença visual começou a alterar a rotina de Brendow, que nunca se deixou diferenciar das demais crianças. "Eu sempre tive um bom rendimento nos esportes, mas o meu desempenho estava ficando ruim, eu caia muito, pois estava começando a enxergar com muita dificuldade".

O sonho de ser jogador de futebol não foi realizado, mas Brendow não desistiu do sonho de criança e iniciou a praticar outras modalidades esportivas entre elas o basquete, handebol, natação e judô, em paralelo a idas em diversos consultórios oftalmológicas. A frustração de Brendow encaminha para as tentativas de ser atleta interrompidas devido a perda da visão ocorrer de forma acelerada, chegando a perder 70% da visão, e a falta de diagnóstico da doença.

"Aos 10 anos meu grau ocular era muito alto e eu não enxergava muita coisa. Realizava apenas troca de óculos e os médicos não falavam nada. E uma das consultas que realizei, uma médica disse para a minha mãe que eu ia ficar cego", comenta Brendow.

A falta de respostas sobre a perda de visão repentinamente teve outra perspectiva após Brendow realizar um exame específico para a descoberta da perda de visão gradativa. "Depois de um tempo eu fiz um exame e constataram que eu tinha uma doença visual genética e a solução era operar", relembra.

Diagnóstico e interrupção de sonhos

Os exames realizados confirmaram que Brendow tinha Ceratocone, uma doença ocular genética na córnea dos olhos, que compromete a visão. A ceratocone é de rara evolução e se manifesta entre 10 e 25 anos nos seus portadores.



O tempo de diagnóstico da ceratocone ocorreu quando Brendow completou 12 anos de idade, a cirurgia custava R$ 10 mil, sendo R$ 5 mil cada olho. "Foi um choque para a minha mãe, a gente vendia salgados em frente aos hospitais e não tinham esse dinheiro", comenta Brendow. A família conseguiu apenas a metade do dinheiro com ajuda de amigos e conhecidos e a cirurgia foi paga por este valor ao atleta.

O atleta amazonense foi diagnosticado com ceratocone e perdeu 70% da visão aos10 anos. | Foto: Reprodução

A interrupção do sonho de ser atleta para o jovem já tinha sido deixado em outros planos. A essa altura na vida do amazonense, que devido a operação teve que optar por outros tipos de trabalhos. Brendow, que sempre trabalhou para ajudar a mãe em casa, chegou a alugar sua bicicleta para os colegas do bairro. O anúncio de aluguel de bicicleta ficou famoso no bairro e a ideia fez com Brendow conseguisse arrecadar R$ 10 em moedinhas. "Eu fiquei muito feliz com aqueles 10 reais e fui correndo entregar para a minha mãe, que comprou pão, ovo e os produtos para fazer brigadeiro e vender na rua", relembra.

Aos 15 anos Brendow começou a trabalhar em uma empresa do ramo de roupas em varejo em Manaus, onde permaneceu durante meses, o sentimento de não estar realizando os seus sonhos fez com o jovem repensasse sobre o futuro e ter a iniciativa de pedir demissão após ter enfrentando uma depressão após a cirurgia. Brendow estava disposto a mudar de vida e realizar os sonhos interrompidos.

Ponto de virada

"Eu pensei que se eu tinha apenas 10% de visão, então era com 10% de visão que eu ia viver e lutar pelos meus objetivos e sonhos", define Brendow como seu ponto de virada. Após sair do emprego na loja de varejo, a avó de Brendow levou o neto até a Associação de Deficientes Visuais, que tinha como objetivo encontrar um outro emprego, mas a atitude fez com que ele retornasse definitivamente aos esportes e na realização de ser atleta.

"Ao chegar lá, encontrei um treinador que me chamou para ser fazer um teste, ele perguntou se eu queria um emprego ou se eu queria ser atleta, então sem pensar duas vezes eu escolhi a opção de ser atleta", comenta.

A escolha de praticar lançamento de dardos não foi a primeira opção de preferência do atleta. A carreira começou com o atletismo e lançamento de dardos, mas a preferência para praticar natação fez com que Brendow fosse reprovado nos testes. "Fiz de tudo para dar errado, pois eu queria praticar natação, eu fui para a natação, mas não pude ser classificado como atleta paralímpico e seguir meu sonho de ser atleta", comenta Brendow.

A segunda tentativa ocorreu para uma vaga nas paraolimpíadas escolares, em que Brendow estava disposto a ir e por problemas de passagens e vagas como nadador, o lançamento de dardos foi a modalidade de esporte escolhida pelo atleta. E o resultado foi o primeiro lugar escolar brasileiro. "Foi nesse momento que eu percebi que minha carreira como atleta pudesse dar certo e comecei a me empenhar mais no lançamento de dardos", destaca Brendow.

Histórias de mães e filho

Entre as dificuldades desde a descoberta da ceratocone até a realização de ser um atleta profissional, Brendow tem duas pessoas que o acompanham e são essenciais na carreira profissional e na vida pessoal do atleta: a mãe, Cleonice Souza e a avó, Maria das Graças, que ele também chama de mãe.

Natural de Manaus, Brendow é o filho mais velho, sempre trabalhou para ajudar nas despesas da casa. Cleonice Souza, comenta que os laços familiares sempre foram de união e amor. "A nossa família é de muita batalha eu sempre fui pai e mãe dos meus filhos (Brendow e o irmão mais novo Bruno).E aos 13 anos, Brendow assumiu a responsabilidade de trabalhar comigo, mesmo com a doença já desenvolvida", destaca Cleonice.

A mãe e a avó de Brendow destacam que o atleta sempre foi determinado com os seus objetivos. Elas relembram com orgulho a trajetória do primogênito, que guardam memórias e histórias com bom humor. Para a mãe Cleonice, o título de Rei das Américas foi inesquecível. "Quando ele se tornou o Rei das Américas foi um marco, naquele momento eu não tive dúvidas que meu filho tinha realizado os sonhos dele e estava indo no caminho certo", comenta a mãe.

Já a avó Maria das Graças relembra a primeira medalha de Brendow. "Ele sempre foi louco por esporte, nesse dia eu fiquei com raiva dele e chorava de alegria. Ele tinha sumido e não me disse para onde iria, demorou a voltar para casa e quando voltou ele veio super feliz porque tinha conquistado a primeira medalha", relembra a avó Maria.

As mudanças na vida de Brendow aconteceram mais rápido do que imaginava, mudou para São Paulo e passou percorrer o caminho para as conquistas do sonho de ser atleta. A distância entre Manaus e São Paulo não é grande, para a família do atleta. "Mantemos comunicação todos os dias e ele sempre consulta a gente, sempre pede opinião e mantém todo nós sempre informados sobre a saúde e a vida pessoal", conta.



Atleta tentou o futebol, basquete, handebol, natação e até judô | Foto: Reprodução

Preparação do atleta rumo às Olimpíadas de Tóquio

Desde a mudança para São Paulo há três anos, Brendow treina a equipe profissional do Sesi/SP. Apesar de ter realizado o sonho de ser atleta e afirmar que hoje vive um sonho. Brendow tem mais objetivos profissionais e pessoais a serem realizados. "Sou definido pelos sonhos", destaca.

Entre os planos no esporte do amazonense está a Paraolimpíadas de Tóquio de 2020, que antes esteve nos sonhos do atleta e agora está na realidade entre treinos e campeonatos para alcançar marcas próximas das exigências. "Em setembro vou disputar o Campeonato Brasileiro que já vale índice para classificação de ir para os jogos paraolímpicos, que com certeza é um sonho", destaca o atleta.

A rotina de treinos é intensa, de acordo com o treinador, Danilo Biscola, o atleta paralímpico tem realizado treinos há três anos com uma boa evolução, desemprenho e bons resultados, que apesar de uma recente cirurgia realizada nos joelhos, os treinos continuam focados nos campeonatos. "Ele teve uma boa evolução no começo e tem melhorado bastante depois que operou dos joelhos, de um problema que ele já tinha. A recuperação tem sido lenta e gradativa", destaca Biscola.

Formado em Educação Física, a rotina de Brandow é dividida entre os treinos, que ocorrem todos os dias, os trabalhos como personal trainner e a realização de palestras em escolas, faculdades e empresas. "Formei em bacharelado em Manaus e quando cheguei em São Paulo ganhei uma bolsa de estudos para fazer licenciatura. Eu vivo do esporte, mas também consigo ter um tempo também para atuar como personal trainner", diz.



O Demolidor

O apelido "demolidor", surgiu com base no enredo do filme com o mesmo nome | Foto: Reprodução

Sonhador, perseverante e focado: essas são algumas das palavras que definem Brendow Christian pelos amigos e família. E o apelido "o demolidor", surgiu com base no enredo do filme com o mesmo nome e que foi um presente de um amigo manauara. O atleta que além de manter uma relação boa com a família, também mantém uma relação de amizade duradora, como é o exemplo de Bruno Danilo, amigo há 10 anos do atleta.

A amizade surgiu por meio do esporte e com o tempo a admiração e parceria crescia. "Minha amizade com o Brendow foi devido a um trabalho de escola, pois eu estudava com uns amigos que treinavam com ele. Marquei de realizar um trabalho na Vila Olímpica e então foi quando meus amigos apresentaram o Brendow. Mas nossa amizade ocorreu pouco tempo depois, quando eu comecei a treinar atletismo com ele", relembra Danilo.

Para Danilo, a perseverança é uma das qualidades que fez Brendow realizar os sonhos, assim como não colocar dificuldades nas atividades do cotidiano. "Hoje eu vejo que ele é um vencedor, pois ele conseguiu superar diversos obstáculos e sempre foi perseverante na busca pelo o que ele almejava. E isso me chama atenção, pois muitas vezes nos usávamos desculpas e ele sempre dizia: "se é difícil para vocês, imagina para mim!", destaca o amigo.