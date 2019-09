CDC Manicoré abre mão da vaga e amazonense terá 7 participantes

O atual octacampeão do torneio vai em busca de seu nono título seguido | Foto: Divulgação

O Campeonato Amazonense de Futebol Feminino terá início em 3 de outubro, de acordo com o calendário divulgado pela Federação Amazonense de Futebol (FAF). Nessa edição, 7 clubes estão confirmados para o campeonato.

Os 7 clubes são: Iranduba, atual octacampeão do torneio, 3B da Amazônia, que foi o vice-campeão do torneio nas duas últimas edições, Nacional-AM, Rio Negro, Tarumã, Cliper e Liga de Itacoatiara. O CDC havia manifestado interesse em participar da competição, mas desistiu da vaga, apesar de ter oficializado a inscrição.

Na última edição do Campeonato Amazonense Feminino foram apenas 4 equipes participantes: 3B da Amazônia, Atlético Amazonense, CDC Manicoré e Iranduba. Com as 7 equipes dessa edição, o torneio terá um de seus maiores números na história.

De acordo com o calendário divulgado pela Federação Amazonense de Futebol (FAF), a competição terá início em 5 de outubro e término em 7 de dezembro, com essas tendo sido as datas reservadas para o campeonato.

Durante a primeira fase da competição, todas as equipes jogam contra si, em um turno único. Ao final do primeiro turno, os 4 melhores colocados avançam para as semifinais da competição. Nessa etapa, jogo único e sem vantagem de empate. Em caso de empates, a decisão irá para os pênaltis.