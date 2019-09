Manaus sofre a 1ª baixa no elenco para 2020 e Negueba se despede

Clube fez temporada histórica e agora sofre para renovar com seus atletas | Foto: Leonardo Mota

Foi uma temporada mágica para o elenco do Manaus Futebol Clube (FC). O clube alcançou o tão sonhado acesso para os torcedores amazonenses na Série C do Brasileirão de 2020 e voltou a encher os estádios locais. No entanto, agora está diante de um desmanche do grupo.

Por estarem valorizados no mercado do futebol, os atletas esperam melhores ofertas financeiras - do Manaus ou de outras equipes -, para definirem os seus futuros. E de acordo com o presidente do clube, Giovanni Silva, o lateral Negueba, titular ao longo da temporada, foi a primeira baixa do vice-campeão.

"Negueba é um bom jogador, que esteve conosco nos três títulos do nosso clube. Infelizmente, não conseguimos entrar em um acordo com ele em termos financeiros. É a primeira baixa oficial do time campeão para o ano que vem. Com relação a um substituto, já temos que começar a pensar em atletas que preencham a lacuna", disse Silva.

Apesar de contratações serem necessárias, o clube já planeja 2020, emprestando os atletas, que já renovaram, para manter os mesmos em atividades até a próxima temporada, explicou Giovanni. "Atletas que têm vínculo conosco e os futuros a ser renovados, claro que estaremos abertos a negociações para empréstimo a quem possa interessar. É de nosso interesse manter os mesmos em atividades", finalizou.

Negueba realizou 65 partidas com a camisa do Manaus Futebol Clube, tendo conquistado três campeonatos Amazonenses e o vice-campeonato da Série D. Agora, o atleta está de malas prontas para o futebol paraense.