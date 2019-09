As vésperas da Série B do Estadual, relembre como foi a última edição

Clube se sagrou campeão ao vencer o Sul América na grande final | Foto: Divulgação/ Mauro Neto

A Segunda Divisão do Campeonato Amazonense está prestes a começar, com equipes já conhecidas do torcedor amazonense sonhando com dias melhores na competição, tais como o São Raimundo, que montou um grande projeto para retornar a Série A.

Mas, e como foi a última edição, que ocorreu em 2018? O EM TEMPO voltou no tempo e mostra todos os detalhes da competição que teve o Iranduba como o grande vencedor, com o Sul América ficando com a segunda colocação.

A competição

Na ocasião, 5 times participaram da competição, sendo eles: Iranduba, Sul América, Tarumã, Cliper e Holanda, que se enfrentaram em turno único, com os dois melhores classificados se encarando nas finais da competição

A "Bêzinha" teve início em 29 de setembro de 2018, com Cliper e Sul América, com o Sul América goleando por 4x1, no estádio Carlos Zamith, localizado no bairro do Aleixo, zona Centro-Sul de Manaus.

Iranduba e Sul América chegaram as finais com 10 e 9 pontos, respectivamente, com 3 vitórias para cada lado. A diferença foi que o Iranduba empatou uma e não perdeu na competição, enquanto o Sul América perdeu uma e não empatou no torneio.

A grande final

Na finalíssima, Iranduba e Sul América se enfrentaram na Arena da Amazônia. Em duelo apertado, o Iranduba venceu por 1x0, com gol de Juninho, que marcou de cabeça após cobrança de escanteio do clube do interior.

Ambas as equipes estavam, na época, longe por duas temporadas da primeira divisão, garantindo o retorno a Série A do Campeonato Amazonense. No retorno a Série A, o Sul América foi rebaixado, enquanto o Iranduba se salvou na última rodada, rebaixando o Rio Negro.