O voo do Gavião: Relembre o primeiro título da história do Manaus FC

Clube levantou a primeira taça de sua história no Campeonato Amazonense da Segunda Divisão | Foto: Isabella Pina

O Manaus Futebol Clube colocou mais de 100 mil torcedores na Arena da Amazônia em apenas 3 jogos do Campeonato Brasileiro da Série D, somando os duelos contra Caxias (RS), Jacuipense (BA) e Brusque (SC). Mas, como o clube alcançou esse patamar?

O EM TEMPO retornou ao ano de 2013, ano em que a equipe foi fundada, onde conquistou o primeiro título de sua história: A Série B do Campeonato Amazonense. E como foi a campanha? Quem eram os atletas? Confere ai:

O Elenco

O grupo que levantou a primeira taça do Manaus contava com os goleiros Naylson, Nelsinho e Junior. Na linha defensiva David Ferreira, Pastos, Rafael Mondragon, Renato, Jalnir, Huelton Tubarão, Sapulha, Emerson, Carlinhos, Edvan e seu capitão atualmente, Derlan.

Do meio para a frente, Grow, Neto, Luiz Carlos Bahia, Lucas Matheus, Everson Messi, Bilau e os atacantes, Vanílson, Felipe Piraju, Marinho e Kitó, que foi o escolhido em disputa com Bruno Henrique, atualmente jogador da Seleção Brasileira e que na época jogava em Minas Gerais.

A campanha

O grupo terminou o campeonato de forma invicta, com vitórias sobre Nacional Borbense e CDC Manicoré. A Série B foi jogada por 3 equipes, em turno e returno, com o Manaus FC conquistando 4 vitórias, conquistando a segundinha por antecipação, vencendo ambos os turnos do torneio.

Na campanha, o clube venceu o CDC Manicoré por 2x1 e o Nacional Borbense por 7x2 no primeiro turno da competição. No returno, o clube venceu o Nacional Borbense por 3x0 e o CDC Manicoré por 4x1, garantindo o título da competição.

Clube levantou a primeira taça de sua história no Campeonato Amazonense da Segunda Divisão | Foto: Divulgação/ Manaus FC

Curiosidades

Em agosto de 2013, pouco mais de um mês antes do inicio da competição, o Operário de Manacapuru anunciou a sua desistência da competição. Na época, o diretor técnico da Federação Amazonense de Futebol (FAF) anunciou que a desistência se deu por falta de recursos.

O Manaus, nessa edição, apesar de ser um time da capital, mandava os seus jogos no Estádio Francisco Garcia (Chicão), localizado em Rio Preto da Eva. Naquela edição do torneio, a equipe foi treinada pelo português Paulo Morgado.