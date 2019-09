'Apenas sondagens, o que nos preocupa', diz presidente do Manaus FC

O grupo obteve o acesso inédito e agora busca vôos maiores | Foto: Lucas Silva

Manaus - O Manaus Futebol Clube (FC) viveu um conto de fadas ao longo da temporada de 2018, conquistando o acesso inédito para o Campeonato Brasileiro da Série C, além da conquista do tricampeonato do estadual. Mas, nem tudo foram flores na temporada.

Com problemas financeiros ao longo da temporada, o presidente Giovanni Silva chegou a ir aos semáforos da capital para arrecadar recursos e pagar os salários do grupo, que girava em torno de R$160 mil reais. Com a boa arrecadação adquirida ao longo da Série D, o clube fechou o ano no verde.

Mas, para não repetir o cenário vivido em 2018, e já pensando no aumento da folha salárial que o clube sofrerá para 2020, o presidente aguarda patrocinios, que até agora não vieram. "Com relações a patrocinadores por enquanto só sondagens, isso nos deixa preocupados", disse o presidente do clube amazonense.

Questionado sobre a manutenção do elenco ou a contratação de novos jogadores, o mandatário do clube informou que prefere manter a base que obteve sucesso em 2019. "A prioridade nesse primeiro momento será renovações com os atletas que estiveram conosco nessa campanha vitoriosa", finalizou.

Renovações de elenco

Enquanto a temporada de 2020 não se inicia, o clube segue trabalhando na montagem do elenco. Até o momento, seis nomes já acertaram contrato para 2020, com o grupo ainda sendo montado para a próxima temporada.

De acordo com a assessoria do clube, as renovações, em sua maioria, serão tratadas em breve, com cada jogador que interessa à diretoria, individualmente. Todos os nomes do elenco estão sendo avaliados para o ano de 2020.

O Manaus Futebol Clube terá, no ano que vem, o maior calendário de jogos ao longo dos cinco anos de fundação, pois disputará a Copa do Brasil, Campeonato Amazonense e a Série C, que possui uma duração maior que o Campeonato Brasileiro da Série D, com disputa de mais jogos.

O meia é o sétimo atleta garantido para a temporada 2020. Além dele, os goleiros Jonathan e Bruno Saul, o zagueiro Thiago Spice, o volante Derlan e os atacantes Mateus Oliveira e Vitinho vestirão o manto esmeraldino no ano que vem.