Videntes preveem caminhos abertos para o Flamengo na Libertadores

Após a emoção no empate em 1 a 1 com o Internacional vitória por 3 a 1 no placar agregado, com passaporte carimbado para a semifinal da Libertadores, os torcedores se perguntam o que será o amanhã do Mais Querido. O segredo para decifrar o futuro pode estar escrito no passado rubro-negro. Segundo a taróloga e astróloga Maria Rita Taunay, o mapa atual do Flamengo é bem parecido com o de 1992, ano em que o time ergueu a taça do Campeonato Brasileiro.

“É o momento do Flamengo. Pelo tarô e a astrologia, os jogadores vão viajar. Então, devem disputar no exterior. A vitória, entretanto, depende de muitos fatores”, explica Maria Rita.

Para ela, embora o clube esteja em um momento de muito otimismo, carisma, renovação e parcerias fortes, também pode enfrentar percalços. A atenção deve estar redobrada na saúde dos jogadores, pois existe a possibilidade de afastamentos.

A energia e a coragem para fazer mudanças são justamente o diferencial do time, segundo Pai Renato de Obaluaye. Para ele, o Flamengo vive hoje dentro de um “círculo de energia" muito favorável, especialmente depois da vinda do novo técnico, o português Jorge Jesus. “Ele é um homem muito positivo”, define Pai Renato.

Orixá da comunicação, Exu contribui para a evolução do Flamengo nesse momento, com forte possibilidade de vitória.

“As mudanças foram muito benéficas para o time. Quando se mudam peças em uma engrenagem podem acontecer distúrbios, mas nesse caso, gerou uma energia muito positiva. A chegada do novo técnico fortaleceu e trouxe a garra necessária a essa nova fase”, resume o pai de santo.

Outro elemento importante para Pai Renato é a fé.

“O Flamengo é um time audacioso, além de coragem e positividade para fazer mudanças tem São Judas Tadeu, das causas impossíveis, como padroeiro. Vou pedir ao meu Vasco que mude de protetor”, resume o babalorixá. Jorge Jesus é considerado um trunfo do time: a chegada do técnico melhorou o astral da equipe

Muitas vitórias no caminho

Agosto não é o mês do desgosto para o Flamengo. Regido pelo número oito, o Rubro-Negro tem no oitavo mês do ano seu período de sorte. Para o numerólogo Bosco Viegas, a energia do clube é favorecida pelo seu número regente. Além de favorecer as conquistas nos gramados, o oito também favorece a vida espiritual e a fé dos torcedores. “O oito é o símbolo do infinito, da matéria equilibrada. É excelente para conquistas, vitórias, especialmente neste mês. Considero o oito o símbolo da união do espiritual com o material, o que se traduz em uma carreira de vitórias”, diz Viegas.

A terapeuta holística Savana Figueiredo aconselha torcedores e jogadores rubro-negros a manter o foco na vitória, com alegria, energia, mas sem excessos.

“A energia do futebol já oscila entre euforia, alegria e competição. O excesso, entretanto, pode gerar brigas, morte, falta de equilíbrio emocional, jogadores que perdem tudo. Muitos acabam não tendo trajetórias saudáveis porque existe a lei kármica: o que você planta, você colhe. É preciso ter cuidado com emoções fora do controle”.

O favoritismo nessa fase do Flamengo precisa ser saudável. “É melhor falar bem da sua torcida do que falar mal dos outros, gerando uma energia negativa. Tem muita violência em nome dessa paixão”, ressalta

Savana, que aconselha a pensar sempre positivo:

“Manter bons pensamentos, cuidar das emoções eleva o padrão vibratório. A pessoa cria um escudo e não capta energia negativa de fora”.