‘Tenho vontade mas não depende só de mim’, diz Patrick Borges

Patrick Borges aguarda renovação de contrato com o Manaus FC | Foto: Reprodução

Manaus- Como é comum no estado, a maioria dos atletas possuía contrato apenas até o final da Série D , o clube agora corre para renovar com seus atletas para 2020, que já recebem sondagens. Um desses casos é o de Patrick Borges, zagueiro que alternou a titularidade e as lesões, perdendo a vaga para Martony na grande final.

De acordo com o zagueiro, o clube ainda não o procurou para negociar a sua renovação. “Ainda não nos reunimos. Tenho uma expectativa de carreira grande depois deste ano de conquistas que foi 2019, independentemente de onde seja”, disse ele.

Apesar de o clube ainda não ter procurado o atleta, ele afirma que a prioridade segue sendo do clube amazonense para a próxima temporada. “Tenho vontade sim, mas não depende apenas de mim”, argumentou o zagueiro.

Valorizado, o zagueiro vem tendo sondagens de outros clubes para a próxima temporada. “Alguns clubes já me procuraram, mas não acertei nada, apenas ouvi as propostas”, finalizou.

Renovações de elenco

Enquanto a temporada de 2020 não se inicia, o clube segue trabalhando na montagem do elenco. Até o momento, seis nomes já acertaram contrato para 2020, com o grupo ainda sendo montado para a próxima temporada.

De acordo com a assessoria do clube, as renovações, em sua maioria, serão tratadas em breve, com cada jogador que interessa à diretoria, individualmente. Todos os nomes do elenco estão sendo avaliados para o ano de 2020.

O Manaus Futebol Clube terá, no ano que vem, o maior calendário de jogos ao longo dos cinco anos de fundação, pois disputará a Copa do Brasil, Campeonato Amazonense e a Série C, que possui uma duração maior que o Campeonato Brasileiro da Série D, com disputa de mais jogos.

O meia é o sétimo atleta garantido para a temporada 2020. Além dele, os goleiros Jonathan e Bruno Saul, o zagueiro Thiago Spice, o volante Derlan e os atacantes Mateus Oliveira e Vitinho vestirão o manto esmeraldino no ano que vem.