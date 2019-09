Relembre o último título do São Raimundo, que busca a redenção

Com a Série B do Campeonato Amazonense prestes a iniciar, os times começam a se movimentar para o torneio, que neste ano terá cinco equipes participantes buscando o regresso a primeira divisão.

Uma dessas equipes é o tradicional São Raimundo Esporte Clube (EC), que busca seu retorno à primeira divisão estadual após ter sido rebaixado em 2018 e, por conta do regulamento, só podendo jogar a Série B Estadual em 2019

O clube venceu a competição pela primeira vez em sua história em 2017, após ter sido rebaixado de forma inédita na Série A do céu Campeonato Amazonense naquele mesmo ano, o que ainda era permitido pelo regulamento.

Às vésperas da competição, o EM TEMPO relembrou a campanha que culminou no primeiro título da Segunda Divisão Estadual do clube. Vamos relembrar aquela campanha?

O Campeonato

Na edição de 2017, cinco equipes buscavam o título inédito, com São Raimundo e Manicoré sendo as de maior destaque. Além deles, também jogaram Holanda, Tarumã e Cliper.

O São Raimundo foi o líder na pontuação geral, após fechar em segundo na primeira fase do torneio, com três vitórias e uma derrota, com o Manicoré ficando em primeiro lugar, com 3 vitórias e um empate.

Na segunda fase, o São Raimundo encarou o Cliper nas semifinais, vencendo por 4x1 e 5x0, encaminhando a vaga para a decisão.

Na grande final, o clube encarou o CDC Manicoré, que havia eliminado o Holanda por 1x1 e 3x1. Com o São Raimundo tendo a melhor campanha da competição, e o empate na decisão em 0x0, o clube fechou como campeão da edição daquele ano. E para 2019, o bicampeonato vem? É aguardar a bola rolar.