Manaus FC renova com Márcio Passos que perdeu pênalti na final

O Manaus Futebol Clube segue se movimentando para formar seu elenco pensando no ano de 2020, onde disputará uma inédita Série C. O atleta que teve o contrato renovado dessa vez foi o coringa do treinador Fajardo, Márcio Passos foi o atleta que perdeu o pênalti na decisão da Série D, contra o Brusque (SC).

O atleta atuou por vezes como volante, outras como zagueiro e fez 10 partidas ao longo do Campeonato Brasileiro da Série D, onde marcou um gol, na vitória por 4 a 1 sobre o Real Ariquemes, na segunda fase da competição.

O atleta foi revelado pelo Nacional (AM), ainda em 2003, retornando a sua terra natal em 2019, sendo contratado pelo Nacional, após jogar por clubes do Rio de Janeiro e do Nordeste do país.

Renovações de elenco

Enquanto a temporada de 2020 não se inicia, o clube segue trabalhando na montagem do elenco. Até o momento, seis nomes já acertaram contrato para 2020, com o grupo ainda sendo montado para a próxima temporada.

De acordo com a assessoria do clube, as renovações, em sua maioria, serão tratadas em breve, com cada jogador que interessa à diretoria, individualmente. Todos os nomes do elenco estão sendo avaliados para o ano de 2020.

O Manaus Futebol Clube terá, no ano que vem, o maior calendário de jogos ao longo dos cinco anos de fundação, pois disputará a Copa do Brasil, Campeonato Amazonense e a Série C, que possui uma duração maior que o Campeonato Brasileiro da Série D, com disputa de mais jogos.

O jogador de 34 anos é o oitavo atleta garantido para a temporada 2020. Além dele, os goleiros Jonathan e Bruno Saul, o zagueiro Thiago Spice, o volante Derlan, o meia Diogo Peixoto e os atacantes Mateus Oliveira e Vitinho vestirão o manto esmeraldino no ano que vem.