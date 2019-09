Goleiro do Manaus FC analisa jogar a segundinha pelo São Raimundo

O Manaus Futebol Clube (FC) fez uma campanha histórica no Campeonato Brasileiro da Série C, quando conquistou o acesso inédito, com uma base que fez valer o fator casa e não perdeu nenhum jogo na Arena da Amazônia no Campeonato, exceto a grande final, quando empatou no tempo normal e perdeu nas penalidades.

E um dos pilares desse time começa exatamente pelo gol, e é o goleiro Jonathan. O arqueiro chegou ao Manaus em 2014 e foi um dos responsáveis pelo acesso. O Portal EMTEMPO bateu um papo com o atleta e o resultado você confere agora:

O Manaus só retorna aos gramados em 2020. Para manter seus atletas ativo, o clube vem buscando empréstimo aos jogadores com contrato, que é o caso do goleiro, que deu uma pista sobre seu próximo clube. “Estou conversando com o são Raimundo, pra jogar a segundinha estadual pelo clube”, revelou ele.

Próxima temporada

Para ele, o Manaus FC pode dar voos ainda mais altos na próxima temporada, jogando a Série C. “A expectativa e a melhor possível. Estou confiante em outra grande temporada da equipe do Manaus e espero ajudar da melhor maneira possível, como venho fazendo nas últimas temporadas”, disse o arqueiro.

Jonathan adquiriu uma liderança dentro do clube por ser um dos atletas mais antigos. Para ele, todo o reconhecimento é fruto de seu trabalho. “Ser uma das bases do elenco é muito gratificante, e isso é sinal de que estou desenvolvendo um bom trabalho junto ao clube do Manaus FC”, argumentou o goleiro.

Com o bom momento vivido, o clube logo tratou de garantir a manutenção de Jonathan, preocupado com os possíveis clubes que pudessem desejar o goleiro, o que ainda não ocorreu, segundo ele. “Sobre sondagens, não me chegou nada oficial até o momento”, finalizou ele.