Paulo Morgado: ‘São Raimundo é conhecido dentro e fora do Amazonas'

Paulo Morgado conta com o apoio da torcida para a competição que se aproxima | Foto: Reprodução

Manaus- Às vésperas da competição, um dos times favoritos ao título da segunda divisão do amazonense, o São Raimundo,

anunciou o técnico português Paulo Morgado como treinador. Com exlusividade ao EM TEMPO, o treinador falou sobre a expectativa para a competição.

Para ele, o principal diferencial da equipe é a grande massa de torcedores apaixonada pelo Tufão da Colina, que tentará o seu segundo título no campeonato, pois já ganhou a edição de 2017, em seu primeiro rebaixamento.

“O São Raimundo é um clube antigo, centenário, com uma diretoria que é ajudada por torcedores e, apesar das dificuldades e um orçamento reduzido, conta com uma grande torcida - que irá facilicar para termos o acesso”, disse ele.

Ainda segundo Morgado, o clube precisa relembrar seus tempos de glória, que os fizeram entrar no radar do futebol. “O São Raimundo é conhecido dentro e fora do Estado, e eu espero fazer história aqui - se tivermos organização”, argumentou Paulo.

Dias melhores

A diretoria do clube sonha com um futuro promissor | Foto: Divulgação

Para o português, o elenco escolhido terá a chance de encaminhar o São Raimundo para dias melhores dentro do cenário local e até mesmo nacional, dependendo do desempenho dos mesmos.

“A expectativa é a melhor, conosco montando um elenco dentro das condições do clube, escalando um grupo forte para conseguirmos o acesso e levarmos o clube ao lugar de onde ele nunca devia ter saído”, revelou Morgado.

Paulo explica que, com um grupo sério, o São Raimundo pode voltar a sorrir. “O futuro depende da organização. Estamos trabalhando para conseguirmos o acesso, para que tenhamos dias melhores”, finalizou.