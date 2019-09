'Temos uma boa expectativa para 2020', diz Bernardo sobre Nacional FC

Lateral renovou contrato e segue com o clube para 2020 | Foto: Ennas Barreto/ Nacional FC

O Nacional Futebol Clube (FC) começa a preparar o seu ano de 2020, quando tentará o inédito acesso para o Campeonato Brasileiro da Série C, além de tentar quebrar a hegemonia do Manaus Futebol Clube (FC), que é o atual tricampeão do estadual.

O Gavião do Norte começou o processo de montagem do elenco, renovando o contrato de seus atletas e encaminhando empréstimos para outros clubes, que ainda tenham torneios em 2019, situação oposta a do Nacional, que busca manter seus atletas atuantes.

Após renovar com o zagueiro Anderson Bandeira e emprestar o jogador ao futebol de Goiás, o clube comunicou o empréstimo de Bernardo, lateral e meia. O jogador já embarcou rumo a Minas Gerais, onde jogará a segunda divisão do Campeonato Mineiro pelo Mamoré.

Para o atleta, a chance de se manter em ativa até a proxíma temporada é benéfica, pensando na sequência de sua carreira. "Vejo como positivo a ida ao Mamoré, pois terminar o ano jogando é bom, dando sequência ao trabalho que vem sendo desenvolvido. Irá agregar muito à minha carreira essa ida", disse ele.

Após um desempenho irregular da equipe, o atleta espera um 2020 de melhor sorte. "Após um 2019 não como queríamos, esperamos que, com a diretoria mantendo a base, além da manutenção de Lana e reforços, termos uma expectativa boa para 2020, pensando no calendário cheio", finalizou.

O 2020 do Nacional

O Nacional Futebol Clube segue montando o elenco pensando na próxima temporada. Além de André Regly (goleiro), Bernardo e Paulinho (laterais), Alisson e Felipe Eduardo (volantes) e o João Pedro (zagueiro), que haviam renovado contrato após o final do Campeonato Amazonense de 2019, a diretoria confirmou a renovação dos zagueiros Rafael Vitor e Anderson Bandeira.

Bernardo e Anderson Bandeira já foram emprestados pelo clube após renovarem seus contratos. O primeiro rumou ao Mamoré, de Minas Gerais, enquanto o zagueiro foi emprestado para a Associação Esportiva Evangélica (Aseev), da 3ª divisão goiana.