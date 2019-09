Técnico do São Raimundo foi o do Manaus FC na conquista do 1° título

Paulo Morgado contou sobre a trajetória no clube amazonense | Foto: Reprodução

Manaus- O Portal EM TEMPO voltou no tempo e falou com o treinador do Manaus FC na conquista do primeiro título, o português Paulo Morgado, que treinará o São Raimundo na edição 2019 da Segunda Divisão do Amazonense.

Volta no tempo

O treinador argumenta que, por ter ganho o primeiro título da história do Gavião do Norte, para sempre estará na história do clube. “É uma honra e um orgulho ter feito parte da história do Manaus , por ter ganho o primeiro título, ainda em 2013, pela Série B do estadual”, disse ele.

Morgado argumentou que desde aquela época, ainda em sua criação, o clube já mostrava que poderia fazer diferente do que ocorria no Estado. “Lembro bem como tudo começou no Manaus. Mesmo com poucas condições, o Giovanni e o Mitoso, com suas experiências, ajudaram o clube a chegar ao patamar atual”, relembrou o treinador

O processo de mudança foi tão grande para Paulo que, hoje, o clube até mesmo pode lotar estádios, como foi percebido nos jogos decisivos do Campeonato Brasileiro da Série D, quando acabou com o vice-campeonato do torneio.

"Na época, o Manaus tinha pouca torcida, era um clube familiar e hoje é um clube totalmente diferente, como foi notado com os estádios lotados no jogo do clube pela Série D. Hoje, todos sabem quem é o Manaus FC”, finalizou