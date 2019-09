Brasil soma 299 medalhas no Parapan-Americanos de Lima

Brasil deixa os outros países para trás com 299 medalhas | Foto: Assessoria Comitê Paralímpico Brasileiro

Manaus- Os Jogos Parapan-Americanos de Lima 2019 chegam ao último dia neste domingo (1) com a marca de 299 medalhas conquistadas pelo Brasil. Entre elas são 120 de ouro , 97 de prata e 82 de bronze. Trata-se da melhor performance de uma missão brasileira nesta competição em todos os tempos.

Superação

O Brasil com sua atuação superou a campanha de Toronto 2015, ano que antecedeu aos Jogos Paralímpicos do Rio 2016. Na ocasião foram 109 ouros de um total de 257 medalhas. Com a contagem atual, o Brasil já acumula mais ouros continentais do que os dois países mais bem colocados. Estados Unidos é o segundo no quadro de medalhas, com 57 ouros, acompanhados do México, 55.

A natação é destaque na competição | Foto: Assessoria Comitê Paralímpico Brasileiro

O destaque vai para duas modalidades na competição, a natação e o Goalball. Na manhã de competições o Brasil faturou cinco medalhas de ouro nas piscinas e uma de prata. O pernambucano Phelipe deixa Lima com o status de maior medalhista do Brasil na competição, com oito medalhas, sendo sete de ouro.

No Goalball- jogo praticado por atletas que possuem deficiência visual, cujo objetivo é arremessar a bola com as mãos no gol do adversário- o Brasil é favorito nas competições. As mulheres foram campeãs em partidas dramáticas, enquanto que os homens atropelaram todos os concorrentes.

No Goalball, o Brasil é favorito nas competições | Foto: Assessoria Comitê Paralímpico Brasileiro