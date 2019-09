Nacional realiza peneira em Tefé-AM para estadual

Olavo Dantas vem sendo o responsável pela montagem do elenco para o estadual | Foto: Divulgação

O Nacional FC vai realizar uma seletiva na cidade de Tefé-AM, distante 522 km da capital, o objetivo é encontrar talentos para compor o elenco que disputará o Campeonato Amazonense de Futebol Feminino, marcado para iniciar dia 3 de outubro, com rodada dupla no estádio Ismael Benigno, a Colina, e será encerrado no dia 30 de novembro.

O Coordenador da categoria do Naça, Olavo Dantas, espera uma excelente seletiva, onde possa captar talentos para fortalecer o plantel do Mais Querido.

“Sempre contemplamos os municípios. Já saíram muitas atletas brilhantes, vindas do interior. Temos expectativa que possamos fazer uma boa seletiva e captar grandes talentos. Nosso trabalho continua visando isso, pois o Amazonense se aproxima e queremos fazer um excelente trabalho, digno da grandeza do Naça”, garante.

A seletiva de futebol feminino do Leão da Vila Municipal está marcada para o dia 14 de setembro, nos dois períodos, pela manhã será às 8h e a tarde, às 16h, no Campo do Alçapão, em Tefé-AM.

Na primeira seletiva, em Manaus, 200 garotas participaram e 53 foram pré-selecionadas. Desse total, 29 foram aprovadas. Entretanto, Dantas ressalta que o elenco feminino não está fechado.

Dia da palestra

Ainda em Tefé, no dia 13 de setembro, o coordenador azulino, dará uma palestra com o tema: O atual momento do futebol feminino no Brasil. O evento está marcado para ocorrer às 15h, na sede do Cetam, visando gestores, treinadores e atletas.

*Com informações da assessoria