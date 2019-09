Prefeitura lança programa 'Bolsa Atleta Municipal'

O benefício será concedido por um ano, com valores de R$ 700 e R$2,5 mil mensais | Foto: Valdeniza Vasques

Manaus - Mais de 100 atletas e paratletas de Manaus serão beneficiados com o programa 'Bolsa Atleta Municipal'. A iniciativa foi lançada nesta segunda-feira (2) pelo prefeito Arthur Virgílio Neto. O programa conta com um investimento de R$ 1,029 milhão e beneficiará atletas e paratletas de base, assim como esportistas de alto rendimento.



O incentivo está baseado na lei nº2.047/2019 e decreto nº4.532/2019 e tem por objetivo valorizar e apoiar a prática desportiva. Serão concedidas bolsas remuneradas, assim como incentivo técnico e material.

"Nós temos a expectativa de que o investindo no esporte de base e depois passando para o alto rendimento, teremos ótimos resultados", afirmou o prefeito durante a solenidade. Arthur também destacou a importância do apoio aos atletas paraolímpicos, que trouxeram grandes resultados para o Brasil nas últimas Paraolimpíadas

"Bato na tecla de que quanto mais nós facilitarmos a vida dos portadores de deficiência, mais possibilidades e mais independência eles terão. Esse é um trabalho de muitos governos, de mais de uma geração, mas tenho certeza que com o Bolsa Atleta, nossa cidade será campeã em diversas modalidades esportivas", declarou o prefeito.



Vagas

Entre as novidades do programa está o investimento nos atletas que estão iniciando no esporte. O gerenciamento do projeto será feito pela Secretaria Municipal de Juventude, esporte e Lazer (Semjel).

Ao todo serão oferecidas 102 vagas, assim distribuídas: 47 para atletas de base; 47 para paratletas de base; 4 vagas para atletas de alto rendimento; e 4 vagas para paratletas de alto rendimento.

O valor da bolsa para a base estudantil será de R$ 700 mensais, enquanto a categoria de alto rendimento receberá R$2,5 mil mensais.



Inscrições

Para participar do Programa Bolsa Atleta, o candidato deve preencher o formulário de inscrição disponível no site da Semjel e levar até a sede da secretaria, situada na alameda Cosme Ferreira, 871, Coroado, no prazo de 30 dias a partir da publicação do edital.

O atleta ou paratleta deve apresentar o requerimento acompanhado da documentação pedida, assim como preencher os requisitos previstos na seleção.