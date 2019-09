Vídeo: finais de competições de alto rendimento lotam Vila Olímpica

Dezenas de competidores participaram do evento | Foto: Reprodução TV Em Tempo

Manaus- A Vila Olímpica de Manaus Danilo Duarte de Mattos Areoza, localizada na Avenida Pedro Teixeira, bairro Dom Pedro, zona Centro-Oeste, foi palco das finais das competições esportivas do Centro de Rendimento da Amazônia (CTARA). O evento aconteceu neste sábado (31) com competições entre quatro modalidades esportivas. que contaram com a presença de dezenas de competidores.

Dezenas de competidores lotaram o CTARA, na Vila Olímpica. Nas quadras e ginásios os competidores disputaram as finais em quatro modalidades: futsal, basquete, tênis de mesa e judô.

A competição de tênis de mesa contou com a padronização olímpica.A mesa de tênis, o divisor de alas e até o marcador de pontos são legados das olimpíadas de 2016, que foi realizada na cidade do Rio de Janeiro. Participaram desta modalidade pelo menos 70 atletas, com idades entre nove e 15 anos. Desse total, vinte e sete receberam medalhas.

O tênis de mesa contou com equipamentos das olimpíadas | Foto: Reprodução TV Em Tempo

No futsal, cerca de 80 meninos dos dois turnos da escolinha da modalidade participaram, pelo menos seis times disputaram a fase final.

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Waldir Adriano/ TV Em Tempo