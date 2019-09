Vídeo: Manaus sedia a 4ª do campeonato nacional de tiro esportivo

Atletas de todo o Brasil participaram do evento | Foto: Reprodução TV Em Tempo

Manaus- A 4ª etapa do campeonato nacional de tiro esportivo aconteceu em Manaus neste domingo (1). Equipes de todo o Brasil trouxeram quase 300 atiradores para a competição.

O campeonato nacional, realizado no complexo de treinamento da Associação e Clube de Tiro da Amazônia Ocidental (ACTAO), no km 21 da BR 174 em Manaus, reuniu neste fim de semana dezenas de equipes estaduais. Ainda restam duas etapas nacionais.

Os atletas precisam somar pontos para seguir na etapa internacional que vai ser sediada na Tailândia no segundo semestre de 2020.

Ao todo foram quase 300 atletas participando do evento em Manaus | Foto: Reprodução TV Em Tempo

Joia do esporte

Márcio Gabriel é amazonense e está no esporte há 11 anos. Na categoria "open" é um dos melhores no ranking brasileiro. O atleta coleciona títulos nacionais e internacionais. O jovem competidor iniciou no esporte com 3 anos de idade, com tiros de arma de pressão (chumbinho). No seu primeiro campeonato, Biel como é conhecido pelos amigos, foi campeão na cidade de Cuiabá- MT na categoria Light Júnior em junho de 2008.

O atleta é uma das joias do esporte amazonense | Foto: Divulgação

Em 2018 conquistou o bicampeonato brasileiro de IPSC (tiro prático) na mesma categoria que concorre atualmente. Gabriel faz parte da equipe de brasileiros que disputará em outubro o campeonato Latino-Americano na Argentina.

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Juliano Couto/ TV Em Tempo

Texto Web: Bruna Oliveira