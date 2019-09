Após destaque no Manaus FC, Hamilton aceita proposta do Brusque (SC)

Atacante foi o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro da Série D, com 8 gols | Foto: Lucas Silva

Enfim, a novela Hamilton teve seu final. Final esse que não foi o esperado pelos amazonenses. Com uma proposta superior a feita pelo Manaus Futebol Clube, o Brusque (SC), que venceu o Manaus no Campeonato Brasileiro da Série D, anunciou o atacante em suas redes sociais.

Na publicação, o clube catarinense afirma que o reforço tem contrato até o fim da Copa Santa Catarina, porém, já há um acordo alinhado entre jogador e diretoria, para que ele siga no clube no próximo ano. Hamilton chega à cidade de Brusque, na noite desta terça-feira (3). Amanhã (4), ele se junta aos novos companheiros.

Hamilton havia se destacado na Série D, sendo o vice-artilheiro da competição, com 8 gols, atrás de Junior Pirambu, que era da equipe de Santa Catarina e deixou o time após o término da competição, também valorizado pela boa atuação na competição.

O atacante estava no Manaus FC desde 2017, conquistando o tricampeonato amazonense e o vice-campeonato da Série D, tendo sido emprestado para o Princesa de Solimões (AM), Jataiense (GO) e Iranduba (AM).

Renovações de elenco

Enquanto a temporada de 2020 não se inicia, o clube segue trabalhando na montagem do elenco. Até o momento, seis nomes já acertaram contrato para 2020, com o grupo ainda sendo montado para a próxima temporada.

De acordo com a assessoria do clube, as renovações, em sua maioria, serão tratadas em breve, com cada jogador que interessa à diretoria, individualmente. Todos os nomes do elenco estão sendo avaliados para o ano de 2020.

O Manaus Futebol Clube terá, no ano que vem, o maior calendário de jogos ao longo dos cinco anos de fundação, pois disputará a Copa do Brasil, Campeonato Amazonense e a Série C, que possui uma duração maior que o Campeonato Brasileiro da Série D, com disputa de mais jogos.

Os goleiros Jonathan e Bruno Saul, o zagueiro Thiago Spice, o volante Derlan, o meia Diogo Peixoto e os atacantes Mateus Oliveira e Vitinho vestirão o manto esmeraldino no ano que vem, até o momento.