Brasil fica em primeiro lugar no quadro de medalhas dos Jogos Parapan

A delegação brasileira garantiu o primeiro lugar no quadro geral de medalhas dos Jogos Parapan-Americanos de Lima, no Peru.

Com 308 medalhas sendo 124 de ouro, 99 de prata e 85 de bronze, os brasileiros conquistaram, também, a melhor campanha de uma delegação na história do Parapan. Até então, o recorde era do México, e, 1999, com 307 medalhas.

A edição de Lima foi a sexta dos Jogos Parapan-Americanos e a quarta vez que o Brasil fica em primeiro lugar. Estados Unidos e México ocuparam o segundo e o terceiro lugar respectivamente.