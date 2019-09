Fluminense tenta reconquistar torcida jogando fora de casa

O Fluminense tem quatro jogos fora de casa na sequência do Brasileirão. No próximo sábado, (7), enfrenta o Fortaleza no Castelão. Depois tem o duelo atrasado contra o Palmeiras, na próxima terça-feira (10), o Corinthians em Brasília e, por fim, o Goiás no Serra Dourada.



Mesmo longe do Rio de Janeiro, o Fluminense espera reconquistar o apoio da torcida, abalado após três fracassos seguidos no Maracanã: eliminação na Sul-Americana para o Corinthians e derrotas, por 1 a 0, para CSA e Avaí.