São Raimundo anuncia elenco em telões de LED espalhados por Manaus

Clube se prepara para o Campeonato, onde tentará o retorno à Série A do Estadual | Foto: Divulgação

O São Raimundo Esporte Clube (EC) se prepara para a Segunda Divisão do Campeonato Amazonense, onde tentará o acesso para a primeira divisão estadual, após ter sido rebaixado em 2018. Até o momento, o clube anunciou o treinador Paulo Morgado para comandar a equipe e Marinho para o ataque, em sua última competição como jogador profissional.

E para apresentar o seu elenco para a competição, o clube resolveu inovar. Em parceria com a Manaus Mídias, o clube prepara o anúncio de seus atletas por meio de telões de LED, espalhados pelas diversas zonas de Manaus.

A partir de terça-feira (3), o clube amazonense divulga nas avenidas Grande circular, Cosme Ferreira, Tefé e também no Parque 10, na bola do Conjunto Eldorado, o elenco que representará o Tufão da Colina na Série B do Campeonato Estadual.

Promoções

O clube preparou uma promoção especial aos torcedores do clube. Quem compartilhar a postagem no Facebook oficial do clube, marcando e curtindo as páginas do São Raimundo EC e Manaus Mídia, estará concorrendo a um ingresso da estreia do clube e uma camisa oficial. Serão dez ingressos e uma camisa oficial ao felizardo.

Com início marcado para o dia 12 de outubro, o São Raimundo estreia na Série B diante do Tarumã, às 18h, no estádio da Colina, buscando o bicampeonato da Segunda Divisão estadual, após o título em 2017.