São Raimundo anuncia primeiras peças para a Segundinha

Jogadores vão sendo divulgados pelo clube, que busca o retorno a primeira divisão | Foto: Divulgação

A segunda divisão do Campeonato Amazonense está prestes a começar, com os times já se movimentando para o torneio. Um dos times mais tradicionais do estado, o São Raimundo, busca seu retorno a elite do futebol local.

E pensando em seu retorno, o clube começou a anunciar os jogadores que conduziram o elenco na busca pela vaga para a elite estadual. Através de telões espalhados pela cidade, o clube anunciou o meia Thiago Amazonense, o volante Juninho, o lateral direito Igor, o lateral esquerdo tubarão e o atacante Marinho.

O goleiro Jonathan, que possui contrato com o Manaus FC para 2020 e busca um empréstimo, deu uma pista sobre seu próximo clube. “Estou conversando com o são Raimundo, pra jogar a segundinha estadual pelo clube”, revelou ele.

Para o treinador, Paulo Morgado, o clube pode buscar bons resultados. “A expectativa é a melhor, conosco montando um elenco dentro das condições do clube, escalando um grupo forte para conseguirmos o acesso e levarmos o clube ao lugar de onde ele nunca devia ter saído”, revelou Morgado.

A diretoria do São Raimundo busca anunciar todos os jogadores para a disputa da Série B até sexta-feira (6), em telões de LED espalhados por Manaus em parceria com a Manaus Mídias. O time estreia na Segundinha dia 12 de outubro, diante do Tarumã, às 18h, no estádio da Colina. A competição termina dia 18 de novembro, de acordo com calendário divulgado.