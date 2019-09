Amazonense conquista 8 medalhas em campeonato nacional de cubo mágico

O jovem competiu no Piaui, retornando para o estado com 9 medalhas na competição | Foto: Divulgação

A bandeira do Amazonas esteve em alta durante o Teresina Open 2019 de cubo mágico realizado nos últimos dias 24 e 25 de agosto, no Piauí. O amazonense Gabriel Santos, 21, contou com o apoio da Prefeitura de Manaus para conquistar nove medalhas na competição, sendo quatro de ouro, três de prata e duas de bronze.

Na disputa contra outros 39 participantes, Gabriel participou de 10 das 13 categorias da competição e em nove conquistou medalha. O amazonense foi o destaque, quebrando seus próprios recordes e sendo o maior vencedor do Teresina Open.

“Muito me orgulho de jovens como o Gabriel, que se desafiam, superam seus próprios limites e representam tão bem nosso Estado em competições nacionais. Com muita técnica e talento, ele conquistou nove medalhas e colocou o Amazonas no lugar mais alto do pódio no Piauí. Parabéns, Gabriel. Desejo muito mais sucesso e conquistas em sua vida”, parabenizou o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, em suas redes sociais.

Gabriel bateu seus recordes pessoais nas categorias square, em que foi ouro com o tempo de 26 segundos e, no pyraminx, conquistando a prata ao concluir a prova com 4 segundos. Outro ouro conquistado por ele foi pela categoria vendado, uma de suas especialidades.

“Superou as minhas expectativas ter participado e vencido em quase todas as categorias. As categorias do vendado e com uma mão foram bem disputadas, com competidores de São Paulo, Maranhão e outros Estados, fiquei muito feliz com as vitórias, além de ter batido meus próprios recordes pessoais. Fico muito agradecido também pelo apoio da Prefeitura de Manaus”, contou o cubista amazonense.

As conquistas de Gabriel foram também destacadas pelo secretário municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel), João Carlos. “Com a orientação do prefeito Arthur Virgílio Neto, estamos desenvolvendo um trabalho bem abrangente em relação ao apoio e incentivo aos atletas amazonense. Ficamos felizes em ver o desempenho de nossos representantes, como o Gabriel, que foi o destaque da competição realizada em Teresina”, ressaltou.