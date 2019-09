Athletico-PR vence o Grêmio e vai a final da Copa do Brasil

O Athletico volta a decisão da Copa do Brasil após seis anos | Foto: Divulgação/Athletico Paranaense

Curitiba - Após seis anos de sua última decisão, o Athletico-PR voltou à final da Copa do Brasil ao derrotar o Grêmio nos pênaltis, por 5 a 4, na noite desta quarta-feira (4), na Arena da Baixada, em Curitiba. O rubro-negro paranaense fez 2 a 0 no tempo normal, devolvendo o placar obtido pela equipe gaúcha no confronto de ida e levando a decisão para os pênaltis. O goleiro Santos foi o herói da noite ao defender a cobrança batida por Pepê.

O adversário do Athletico-PR na grande final, será decidida no duelo entre Internacional e Cruzeiro.

O jogo

O Grêmio sentiu muito a ausência de Everton. O atacante estava suspenso e acabou fazendo falta no setor ofensivo da equipe tricolor, que praticamente foi anulado na capital paranaense. Já o Athletico aproveitou o fator casa para seguir vivo na briga pelo título.

O jogo começou "pilhado". Os atletas reclamavam muito a cada decisão do árbitro. Os gremistas, principalmente, já que questionaram uma não marcação de um pênalti, após Pedro Geromel cabecear a bola no braço de Wellington. Wagner do Nascimento Magalhães consultou o VAR (arbitragem de vídeo), mas deixou a partida continuar.

O Athletico aproveitou do momento para crescer na partida e acabou abrindo o placar, em uma bela jogada, aos 16 minutos. Rony foi lançado na direita. O atacante pegou de primeira e rolou para trás. Bruno Guimarães chegou batendo e acertou a bola no travessão de Paulo Victor. Na sobra, Nikão soltou o pé para empurrar para as redes.

O time paranaense continuou com mais volume de jogo até o final da primeira etapa, mas não conseguiu ameaçar de forma efetiva o gol de Paulo Victor. A melhor oportunidade veio em chute de fora da área de Bruno Guimarães, por cima. Já o Grêmio apenas se defendeu, com exceção de uma cabeçada de Alisson, parou em Santos.

Segundo tempo

Na etapa final, o Athletico sufocou o Grêmio e precisou de apenas três minutos para ampliar. Rony recebeu pelo lado esquerdo, tirou o marcador da jogada e cruzou na cabeça de Marco Ruben, que só desviou para fazer 2 a 0.

Após o gol, o time de Tiago Nunes começou a jogar no contra-ataque e surpreendeu o Grêmio em uma arrancada de Léo Cittadini. O meia acabou sendo parado por uma entrada violenta de Kannemann, expulso. Apesar de ficar com dez homens em campo, o time gaúcho teve um gol anulado, logo na sequência. David Braz estava em posição irregular, quando conseguiu cabecear para o fundo das redes, nada valeu.

O susto acordou o Athletico, que foi para o abafa e jogou o Grêmio para o campo de defesa. O time paranaense pressionou, mas não conseguiu achar o terceiro. E por muito pouco não colocou tudo a perder. Em jogada de David Braz, Marco Ruben desviou contra o próprio gol, mas Santos acabou salvando e levando o duelo para os pênaltis.

Cobrança de pênaltis

Bruno Guimarães abriu as cobranças e mandou no meio para colocar o Athletico na frente. Thiago Galhardo empatou e provocou os torcedores presentes na Arena da Baixada. Na sequência, Lucho, David Braz, Nikão, Alisson, Marcelo Cirino, Matheus Henrique e Marco Ruben marcaram. Na quinta cobrança gremista, Pepê ficou na defesa de Santos, que assegurou a classificação rubro-negra.

