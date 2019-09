Internacional decide Copa do Brasil em casa

A Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, realizou o sorteio, na quinta-feira (5) dos mandos de campo da fina da Copa do Brasil. Desta forma, os confrontos ficaram da seguinte maneira:

Athletico-PR X Internacional – Arena da Baixada – 21h30 – 11/09/2019

Internacional X Athletico-PR – Beira Rio – 21h30 – 18/09/2019

O Athletico busca o título inédito na história do clube. Em 2019 o Furacão iguala a sua melhor marca em relação a todas as edições da competição, disputar a final. Em 2013 os paranaenses fizeram a decisão contra o Flamengo e ficaram com o vice-campeonato. O Internacional já conquistou uma vez, em 1992, ou seja, há 17 anos, quando superou o Fluminense.

Além da parte esportiva, a financeira chama atenção da competição. Com a classificação os clubes asseguraram R$21 milhões na conta, é a quantia destinada ao vice-campeão. Já o campeão embolsa R$52 milhões.

Levando em consideração que a Copa do Brasil premia cada fase alcançada e ambos os finalistas disputaram a partir das oitavas de final, por terem competido também a Libertadores, Athletico-PR e Internacional já faturaram R$12,35 milhões, somando todas as fases anteriores. Este montante é referente às oitavas, R$2,5milhões, às quartas R$3,15 milhões e aos semifinalistas que receberam R$6,7 milhões.

Em toda a participação da Copa do Brasil, a dupla finalista já garante R$33,35 milhões. O campeão vai receber o total de R$64,35 milhões.