Jogadores do Botafogo cobram publicamente salários atrasados

Os dois meses de salários atrasados de jogadores e funcionários provocaram uma cobrança pública aos dirigentes alvinegros | Foto: Reprodução

Insatisfação total no Botafogo. Os dois meses de salários atrasados de jogadores e funcionários provocaram uma cobrança pública aos dirigentes alvinegros. O capitão Joel Carli, Gabriel e João Paulo, em uma improvisada coletiva de imprensa, nesta quinta-feira (5) à tarde, manifestaram a indignação do elenco.

“Acima de tudo está o clube, a instituição, a gente vai continuar defendendo o Botafogo dentro de campo, com todas as nossas forças, mas fica nossa cobrança para que não continue como normal esta situação de atrasos”, ponderou João Paulo.

O zagueiro Gabriel também lembrou do lado dos funcionários. “Tentamos nos colocar no lugar deles e tentamos ajudar doando uma cesta básica, pagando um boleto, dando até uma palavra de consolo”.

O Botafogo volta a campo no próximo domingo (8), às 16h, no Estádio Nilton Santos. Para tentar atrair mais público, a diretoria reduziu para R$ 30 o preço do ingresso.