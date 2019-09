Novos reforços no São Raimundo rumo à disputa da Série B do Amazonense

O clube já revelou 12 jogadores para esta temporada | Foto: Divulgação

Com a Série B do Amazonense se aproximando, os clubes vão anunciados os seus elencos para o torneio. Para criar um mistério em sua torcida, o São Raimundo vem divulgando aos poucos suas peças, por meio de telões da Manaus Mídia espalhados pela cidade.

Até o momento, o clube já revelou 12 jogadores que disputarão a segundinha, que tenta o retorno à primeira divisão após ter sido rebaixado em 2018. Essa é a segunda vez que o clube disputa a segunda divisão local, tendo vencido a mesma em 2017.

Os últimos nomes revelados pelo Tufão da Colina foram o zagueiro Thiago Brandão, o meia Roberto Dinamite, o meia-atacante Thiago Bigo e o lateral direito Emerson. Desses, Brandão e Roberto Dinamite já levantaram taças com a equipe em outras oportunidades.

Antes deles, os atacantes Ray e Marinho - que faz sua última temporada profissional com o clube -, o meia Thiago Amazonense, o volante Junhinho, o zagueiro Rondinelli, os laterais Tubaraão e Igor, além do goleiro Guanair, já haviam sido anunciados pelo time.

Para o treinador, Paulo Morgado, o clube pode buscar bons resultados. “A expectativa é a melhor, conosco montando um elenco dentro das condições do clube, escalando um grupo forte para conseguirmos o acesso e levarmos o clube ao lugar de onde ele nunca devia ter saído”, revelou Morgado.

Com início marcado para o dia 12 de outubro, o São Raimundo estreia na Série B diante do Tarumã, às 18h, no estádio da Colina, buscando o bicampeonato da Segunda Divisão estadual, após o título em 2017.