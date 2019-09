Com gol olímpico no fim, Ceará arranca empate do Corinthians

O Corinthians empatou com o Ceará por 2 a 2, neste sábado (7), em Itaquera, pela 18.ª rodada do Campeonato Brasileiro e desperdiçou a oportunidade de encostar nos líderes, permanecendo na terceira colocação.

João Lucas (contra) e Vagner Love marcaram para o Corinthians no primeiro tempo. Thiago Galhardo e Leandro Carvalho, com um gol olímpico já nos acréscimos, empataram para o time cearense na etapa final. O Ceará ainda teve dois gols anulados, um deles com a interferência do árbitro de vídeo, que apontou a imposição de impedimento de Thiago Galhardo, logo após o Corinthians abrir o placar.

O empate leva o Corinthians aos 32 pontos, a quatro dos líderes Flamengo e Santos, que ainda jogam na rodada. Neste sábado, o lanterna Avaí encara o Flamengo, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. No domingo, o Santos recebe o Athletico-PR, na Vila Belmiro.

Já o Ceará chega aos 21 pontos, na 12ª posição, e encerra uma sequência de três derrotas seguidas (São Paulo, Flamengo, Athletico-PR), depois de uma importante vitória no clássico estadual contra o Fortaleza.

O Corinthians atinge a marca de 14 jogos sem derrotas. São dez partidas pelo Campeonato Brasileiro (com cinco vitórias) e outros quatro confrontos levando em conta a Copa Sul-Americana (duas vitórias).

Na 19ª rodada, a última do primeiro turno, o Corinthians encara o Fluminense, domingo, no estádio Mane Garrincha, em jogo que tem como mandante o time carioca. No sábado, o Ceará joga contra o contra o Botafogo, no Castelão.

*Com informações do Estadão Conteúdo