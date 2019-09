Vasco perde em casa para o Bahia e se aproxima da zona de rebaixamento

O Vasco decepcionou sua torcida na manhã deste sábado´(7) e foi derrotado pelo Bahia por 2 a 0, em São Januário, pela 18.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time carioca segue estacionado na 15.ª colocação, com 20 pontos, seis pontos acima da Chapecoense, primeiro time dentro da zona do rebaixamento e que ainda joga na rodada.

O Bahia, com 30 pontos, é o sexto colocado e segue sonhando com uma vaga na Libertadores da próxima temporada. Internacional e Atlético-MG, ambos com três pontos a menos, podem alcançar a equipe baiana no complemento da rodada.

Os gols aconteceram no segundo tempo. Aos dez minutos, Nino Paraíba foi lançado pela direita e tocou para Gilberto, que finalizou, mas foi travado. A bola voltou para Nino, que teve categoria para se livrar da marcação e tocar na saída do goleiro para abrir o placar.

Cinco minutos depois, Gilberto marcou um lindo gol para ampliar a vantagem do Bahia. O centroavante recebeu lançamento longo e emendou de primeira com a bola pingando para estufar as redes.

Os dois times voltam a campo no próximo final de semana para a disputa da 19.ª rodada do Campeonato Brasileiro. No sábado (14), o Vasco vai à Arena Condá, em Chapecó, enfrentar a Chapecoense. No domingo (15), o Bahia recebe o Fortaleza na Fonte Nova, em Salvador.