Jornal argentino elogia o Flamengo: 'Mete medo no Brasil e no mundo'

O bom momento do Flamengo não repercute apenas no Brasil. Após alertar Boca e River do perigo de enfrentar o clube carioca em uma possível final de Libertadores, o jornal argentino "Olé" voltou a dedicar um tempo para a equipe brasileira. Na edição do último domingo (8), a publicação exaltou as últimas atuações do Fla é disse que o time carioca está colocando medo nos rivais.



"Com a vitória, o Flamengo está isolado na liderança da liga. O Flamengo mete medo. Assusta o Brasil e internacionalmente. Depois de 35 anos, conseguiu voltar à semifinal da copa Libertadores e sonha em continuar fazendo história", afirmou.

Com 39 pontos, o Flamengo lidera o Brasileirão. A equipe carioca tem dois pontos a mais que o Santos, adversário na última rodada do primeiro turno do campeonato. A partida será disputada no próximo sábado, às 17h, no Maracanã.