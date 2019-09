Amazonense de Handebol é destaque do fim de semana

Manaus- Jogos acirrados marcaram o último fim de semana, em mais uma rodada do Campeonato Amazonense de Handebol 2019. As partidas, que contam com apoio da Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), ocorreram no ginásio do Rio Negro Clube, no Centro, zona sul de Manaus.

Os jogos seguem até dezembro nas categorias infantil (masculino e feminino), juvenil (masculino e feminino) e adulto série ouro e prata (masculino e feminino).

Na juvenil feminino, o time do Atlético Rio Negro, que é o atual campeão da categoria, venceu a Associação Esportiva Manacapuru por 39 a 33. Já o Isaías Vasconcelos, de Iranduba, goleou o Adelaide Tavares por 64 a 18.

Com dois times na liderança, na categoria juvenil e adulto feminino, a equipe do Atlético Rio Negro caminha para mais uma “dobradinha” com os bons resultados das duas equipes na competição.

“O time adulto está em busca do tricampeonato e o juvenil, do bicampeonato. Isso mostra todo nosso treino e qualidade técnica que temos. Conseguimos renovar nosso time com excelência”, comentou Jefferson Oliveira, presidente do Rio Negro e técnico das equipes de handebol feminino do clube.

No juvenil masculino, a Associação Esportiva Manacapuru venceu, por 32 a 24, o Handebol Clube Manaus (HCM). E o time de Itacoatiara, Clube Pérola Negra, perdeu, por 30 a 33, para o H’ADEC Caapiranga.

No sábado, (7), no adulto masculino série prata, a seleção Borbense de Handebol ganhou por apenas um gol de diferença, 27 a 26, da equipe do AABB. Bastante disputado, a partida foi escolhida como a melhor da rodada. No domingo, (8), a seleção Borbense de Handebol jogou contra o Dance Hall Clube e venceu por 53 a 38.

*Com informações da assessoria