Palmeiras recebe Fluminense em casa de olho na liderança nesta terça

Dudu e Airton, jogadores e Palmeiras e Fluminense | Foto: Divulgação

O Palmeiras recebe nesta terça-feira (10) o Fluminense em casa, no Allianz Parque, em São Paulo, em jogo atrasado válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

Os times se enfrentam para darem continuidade ao resultado obtido na última rodada do campeonato, em que o Fluminense venceu por 1x0 e o Palmeiras venceu o Goias, de virada, por 2x1, na estreia do técnico Mano Menezes.

Inclusive, Mano é o segundo treinador que mais vezes esteve como visitante no Allianz. Foram quatro oportunidades à frente do Cruzeiro entre 2015 e 2018 e sem nenhuma derrota. Foram três empates e uma vitória. Ele está empatado com Jair Ventura e somente atrás de Dorival Júnior, adversário em seis jogos.

Para o duelo, os cariocas buscam quebrar um tabu para seguir vencendo no Brasileiro. O Fluminense esteve no Allianz Parque cinco vezes e perdeu todas. São 12 gols marcados pelo Palmeiras no Tricolor carioca. É o segundo adversário mais vazado no estádio, somente atrás do São Paulo (21).

O Palmeiras

O jogo será a estreia do técnico Mano Menezes em casa, com o Palmeiras voltando ao Allianz após um mês jogando longe de casa, tendo feito um jogo no Pacaembu no meio desse período, pois o Allianz estava reservado para um show.

O Palmeiras se mobiliza para encaixar o time, que passará por mudanças para o duelo. O técnico Mano Menezes fechou os treinamentos para a imprensa. Com Felipe Melo disponível após pagar punição por expulsão e Zé Rafael passando por protocolo de concussão, além de Weverton, Gomez e o atacante Angulo com suas seleções, ainda tendo Mayke sem previsão de retorno, o time paulista virá com bastante mudanças para o duelo.

Uma provável formação do Palmeiras para o jogo contra o Fluminense: Jailson (Fernando Prass); Marcos Rocha, Luan, Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa; Dudu, Willian e Luiz Adriano.

Palmeiras se reapresentou após a vitória por 2x1 sobre o Goias | Foto: Divulgação

O Fluminense

O Fluminense precisa de uma vitória no para tentar fugir da zona de rebaixamento, pois está a três pontos do Cruzeiro, primeiro clube fora da zona, com os mineiros tendo 18 pontos e os cariocas tendo 15, tendo aproveitamento pouco superior a 29% na competição.

Com Allan na Seleção Brasileira de base, Oswaldo de Oliveira escolheu Airton para ser titular. Com o camisa 5, substituído por Yuri no segundo tempo, o Fluminense venceu o Fortaleza por 1 a 0, fora de casa, pela 18ª rodada.

Com muitas dívidas, o Fluminense pagou ontem (9), os salários referentes a julho de atletas e funcionários do clube. Da dívida com o elenco e os outros trabalhadores, restam o mês de agosto e o 13º de 2018.

O Palmeiras está na terceira posição do Campeonato Brasileiro, com 33 pontos. O Flamengo lidera com 39 pontos, enquanto o Santos aparece na vice-liderança com 37 pontos. O Fluminense é o 17ª, com 15 pontos ganhos, abrindo a zona de rebaixamento.

Já foram vendidos 23 mil ingressos. A comercialização começou há quase três semanas, inicialmente com exclusividade para sócios-torcedores. Desde o dia 26 de agosto, o público geral passou a ter acesso.