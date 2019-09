Vídeo: paratleta amazonense é recebida com festa após ouro no ParaPan

Mikaela tinha o esporte como hobby, mas viu que poderia ser medalhista na categoria | Foto: Reprodução TV Em Tempo

Manaus- A atleta amazonense Mikaela de Almeida, 16, foi recepcionada de forma calorosa na escola estadual Deputado Josué Claudio de Souza, bairro Coroado, Zona Leste de Manaus, após conquistar



o ouro na modalidade badminton do Parapan-americano de Lima. Na quadra da escola, o colégio inteiro esperava ansioso pela chegada da atleta que virou celebridade reconhecida internacionalmente.

Primeiros passos no esporte

A atleta virou referência no esporte | Foto: Reprodução TV Em Tempo

Mikaela entrou no esporte por insistência do professor de educação física. De início, não se interessava pelas aulas, mas resolveu participar do esporte. Depois que entrou para a modalidade, a atleta coleciona vitórias. Hoje é a atual campeã brasileira, além da medalha de ouro para o Brasil.

Conhecida como "Mika", a jovem atleta treina cerca de quatro horas por dia, durante toda a semana. A jovem é a primeira atleta da região Norte a competir no Parabadminton e após a conquista da medalha inspira outras jovens a seguirem carreira no esporte.

Assista a reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Juliano Couto/ TV Em Tempo

Texto Web: Bruna Oliveira