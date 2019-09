Palmeiras goleia Fluminense e segue em terceiro no Brasileirão

Com três gols do atacante Luiz Adriano, o Palmeiras superou o Fluminense em jogo atrasado da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Foi a segunda vitória consecutiva do Verdão sob o comando de Mano Menezes. “Construímos um resultado importante que nos aproxima de Flamengo e Santos”, avaliou o treinador, que agora prepara o time paulista para enfrentar o Cruzeiro dentro de casa,na Arena Allianz Parque, no próximo sábado, (14).

Já o Fluminense, escalado com Ganso e Nenê, não conseguiu superar pressão palmeirense. Para o treinador Oswaldo de Oliveira, o emocional do time está atrapalhando nas finalizações. “Nosso time ficou muito abatido no intervalo. Tentei reanimá-los, mostrando que podíamos chegar ao empate no segundo tempo. Mas, em dado momento, a equipe ficou sem reação”, analisou o técnico da equipe carioca.

A próxima partida do tricolor carioca será em Brasília, contra o Corinthians, no domingo (15). “É uma alternativa financeira do clube e nós respeitamos”, ponderou Oswaldo, lembrando que não há problema do Flu jogar no Rio, mesmo com o time sob a pressão da torcida pelo mau desempenho no Brasileirão.

O Fluminense está na Zona do Rebaixamento (17º) com 15 pontos; já o Palmeiras segue na cola dos líderes: ocupa a terceira posição da tabela,com 36 pontos.