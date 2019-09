Inter de Milão estabelece preço que pedirá ao Flamengo sobre Gabigol

Destaque do Flamengo na temporada, Gabigol já é visto pela diretoria como peça-chave do elenco para o ano que vem. O jogador pertence ao Inter de Milão, mas o Rubro-Negro busca a contratação em definitivo.

De acordo com o jornal italiano “Il Giornalle”, da Itália, a Inter de Milão já decidiu o preço que pedirá pelo brasileiro: 20 milhões de euros (cerca de R$ 89 milhões).



Em publicação assinada pelo jornalista Andrea Bonso, o veículo destaca o sucesso do jogador no Flamengo. “Gabigol renasceu: agora é profeta em sua pátria. Fantasma na Inter, ele tem 29 gols em 39 partidas”, destaca trecho.

O vice do futebol do Flamengo Marcos Braz já deixou claro em entrevistas que o Rubro-Negro já tem se movimentado no planejamento da contratação. Contudo, o dirigente também prega cautela e pés no chão, visto o alto valor envolvido na possível transferência.