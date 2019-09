Boxeador amazonense se prepara para defender cinturão em mundial

Manaus - A luta, depois do futebol, é um dos esportes mais praticados pelos brasileiros. Muitos praticam por prazer, mas alguns veem na modalidade uma forma de vencer na vida.

Entretanto, para poder viver do esporte, muitos lutadores se doam integralmente e, ainda assim, alguns não chegam a esse patamar. Foi essa batalha que Morramad Araújo enfrentou para ganhar destaque no ramo da luta.

Paraense radicado em Manaus, o atleta já lutou MMA, Muai Thay e Kickboxing, tendo conquistando vitórias e títulos nessas modalidades. Ele foi aluno do mestre Ringue Boxe, que faleceu em 2019.

Defesa de título

Com a defesa de cinturão de boxe marcada para novembro, em São Paulo, o atleta afirma está preparado para o evento. “Graças a Deus a expectativa para a próxima luta está muito boa. Estou treinando bastante, treinando forte para defender o título”, disse ele.

O atleta e seu treinador, Alvimar Leite | Foto: Divulgação

O atleta é o atual campeão brasileiro e agora se prepara para defender o posto de campeão. “O maior desafio que encaro agora é a luta para a defesa de título, que será final do ano, onde buscarei manter o cinturão”, argumentou o lutador.

O competidor, apesar de ainda ter sonhos dentro do esporte, se sente realizado. “Almejo ser campeão mundial, mas já realizei meus sonhos dentro da modalidade, que era ser um campeão. Se continuarei sendo ou não, eu fiz o que eu queria fazer. Hoje, quero apenas viver bem”, revelou Morramad.

Com todas as dificuldades que enfrentou, Morramad se considera um vencedor. “Sou muito grato por tudo que conquistei. De ex-catador de latinha a campeão que, agora, roda o mundo fazendo história”, diz entusiasmado.

Com a defesa se aproximando, o atleta vem intensificando a preparação para o torneio. "Minha rotina de treinos está bem intensa. Estou me preparando bastante, pois quero continuar com o título", explicou Araujo.

Com toda a dedicação que o esporte cobra, o atleta argumentou que anda com a vida pessoal bem complicada. "A vida profissional anda bem corrida. Confesso que ainda tento conciliar a vida profissional com a pessoal, mas acabo focando apenas na profissional", confessou o lutador.

Atualmente, o atleta está em São Paulo. "Estou treinamento no clube do Corinthians, com amigos que me abriram as portas ", disse Araujo.

Lutador teve diversos títulos ao longo de sua carreira | Foto: Divulgação

Títulos

Morramad Araújo coleciona títulos: Campeão Brasileiro Profissional, Campeão MA/AM, Campeão Kickboxing SKA, Campeão MMA One Day Fight, Campeão MMA Selva Combat e vice-campeão Buenos Aires.

Manaus e o atleta

O atleta desembarcou em Manaus, ainda, bem novo. Foi exatamente na capital amazonense que ele teve o primeiro contato com a luta. "Meu maior incentivador foi o professor Ringue Boxe (que faleceu em 2019) e hoje eu luto pelo nome e pelo projeto social dele. O professor Ringue me ensinou tudo que sei. Serei eternamente grato", comentou ele.

O campeão conta que se emocionou na última vez que visitou o projeto social do professor. "Confesso que estou muito feliz. Hoje me sinto muito realizado, pois pude ver o legado do professor sendo bem representado", declarou o boxeador.

O lutador é Campeão Brasileiro, tendo defesa de título marcada | Foto: Divulgação

Retorno a Manaus

E como o atleta tem uma relação especial com metrópole amazônica, ele já prepara o retorno à cidade. "Participarei de dois eventos em Manaus. Um de Muai Thay e outro de MMA, que era algo que já havia acertado anteriormente", finalizou.