Manaus anuncia primeiro reforço para a temporada de 2020

Manaus - Focado na renovação do elenco que conquistou o acesso inédito para o Campeonato Brasileiro da Série C, o Manaus Futebol Clube (FC) anunciou a sua primeira contratação para o ano de 2020, tirando os 10 atletas que já renovaram com o clube para a Série C.

O primeiro jogador contratado pelo “Gavião do Norte” para 2020 foi o goleiro Gleibson, que foi campeão do Campeonato Brasileiro da Série D de 2018 pelo Ferroviário-CR, sendo o goleiro titular da equipe na campanha.

Neste ano, o arqueiro, de 32 anos e com bastante experiência no cenário nacional, atuou pelo time cearense e também disputou a Série D pelo Juazeirense-BA, eliminado nas quartas de final pelo Brusque-SC.

O atleta fechou contrato para o ano de 2020, onde o Manaus FC irá disputar o maior calendário de sua história, como a Série C do Brasileirão, a Copa do Brasil e o Campeonato Amazonense, onde o clube tenta o tricampeonato.

Além de Gleibson, o Manaus FC conta para defender sua meta os goleiros Bruno Saul, promessa da base do clube, e Jonathan, que foi titular ao longo da campanha inédita na Série D, que culminou no acesso dos amazonenses.

“Graças a Deus deu tudo certo, o contrato já foi assinado e agora é trabalhar para alcançar os objetivos com a camisa do Manaus no ano que vem. O torcedor pode ter certeza de que não vai faltar empenho. Ao lado dos meus companheiros, vou lutar para conquistar títulos e construir uma história vitoriosa dentro do clube”, disse o novo jogador do Gavião do Norte.

Gleibson é o 11º jogador confirmado para 2020 – ele abre o ciclo de contratações do clube para a próxima temporada. Além dele, os também goleiros Jonathan e Bruno Saul, o zagueiro Thiago Spice, os volantes Derlan, Márcio Passos e Panda, o meia Diogo Peixoto e os atacantes Mateus Oliveira, Vitinho e Rossini seguirão na equipe, que, pelo terceiro ano consecutivo, terá calendário cheio.