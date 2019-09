Jonathan retorna ao São Raimundo do AM para a Série B

O anúncio foi feito pelas redes sociais do clube da Colina, que postou uma foto do atleta com o manto azul e branco, ainda pela Série B do Estadual de 2017. | Foto: Divulgação

O São Raimundo Esporte Clube (EC) anunciou mais uma peça para a disputa da Série B do Campeonato Amazonense. Trata-se do goleiro Jonathan, que já defendeu o clube, ainda no ano de 2017.

O arqueiro possuí contrato com o Manaus Futebol Clube (FC) até o final de 2020, mas como o Gavião do Norte só volta aos gramados em 2020, emprestaram o jogador ao Tufão da Colina, que irá disputar a Série B estadual em Outubro.

Jonathan já possui um título com o São Raimundo. Ainda em 2017, ele foi emprestado ao Tri do Norte para a disputa da Série B estadual, que o Tufão jogava pela primeira vez a Série B do Amazonense. Rebaixado em 2018, o clube tenta o retorno a elite estadual.

Desde segunda-feira, o Tufão anunciou outros 15 reforços: o goleiro Guanair Júnior, os laterais Igor, Emerson, Felipe Leite e Tubarão, os zagueiros Thiago Brandão e Rondinelli, os meias Juninho, Dinamite, Thiago Bigo, Tiago Amazonense e Paulinho, além dos atacante Ray, Romarinho e Marinho.