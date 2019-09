Manaus anuncia mais uma renovação do elenco que conquistou o acesso

Volante é mais confirmado no Manaus FC para 2020 | Foto: JanaÍlton Falcão/ Manaus FC

Manaus - O Manaus Futebol Clube (FC) segue se movimentando para manter a base do elenco que conquistou vice-campeonato do Campeonato Brasileiro da Série D. A renovação da vez foi a do volante Panda, que fez 3 gols com a camisa do clube em 2019.

Aos 35 anos e natural de Fortaleza (CE), Márcio Gama Moreira, mais conhecido como Panda, disputou 22 partidas e balançou as redes adversárias três vezes em 2019 pelo Gavião. No total, o camisa 55 é o sexto atleta que mais atuou com a camisa esmeraldina – 48 jogos – e fecha a lista dos dez maiores goleadores da história do clube, com sete tentos anotados.

O clube segue se movimentando para fechar o elenco de 2020, que disputará uma inédita Série C, Copa do Brasil e o Amazonense, onde a equipe tenta o tetracampeonato, um marco na história do clube, fundado em 2013.

“Primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade de poder retornar ao Manaus novamente. Muito grato também aos presidentes Giovanni e Mitoso por acreditarem no meu potencial e me dar essa credibilidade. Estou muito feliz, sempre deixei claro que minha vontade era permanecer e deu tudo certo. Agora é descansar, aproveitar as férias e a família para que em 2020 possamos fazer história mais uma vez”, disse o jogador.

Renovações de elenco

Enquanto a temporada de 2020 não se inicia, o clube segue trabalhando na montagem do elenco. Até o momento, seis nomes já acertaram contrato para 2020, com o grupo ainda sendo montado para a próxima temporada.

De acordo com a assessoria do clube, as renovações, em sua maioria, serão tratadas em breve, com cada jogador que interessa à diretoria, individualmente. Todos os nomes do elenco estão sendo avaliados para o ano de 2020.

O Manaus Futebol Clube terá, no ano que vem, o maior calendário de jogos ao longo dos cinco anos de fundação, pois disputará a Copa do Brasil, Campeonato Amazonense e a Série C, que possui uma duração maior que o Campeonato Brasileiro da Série D, com disputa de mais jogos.

O volante é o 10º atleta do elenco que disputou a temporada deste ano garantido para 2020. Além dele, os goleiros Jonathan e Bruno Saul, o zagueiro Thiago Spice, os também volantes Derlan e Márcio Passos, o meia Diogo Peixoto e os atacantes Mateus Oliveira, Vitinho e Rossini seguirão no clube.

Dos atletas que já renovaram com o elenco para 2020, dois já foram emprestados para clubes com calendário até o final do ano, o que não é o caso do time amazonense, que só volta aos gramados no próximo ano. Mateus Oliveira foi emprestado do XV de Piracicaba (SP) e Vitinho, destaque e revelação dos amazonenses, emprestado ao Pouso Alegre (MG)