Santos e Sul América avançam às semifinais do Amazonas

Manaus- Equipes tradicionais na base, Santos e Sul América venceram seus confrontos das quartas de final e estão classificados para as semifinais do Campeonato Amazonense de Futebol da categoria Sub-13 Masculino. Os duelos aconteceram na noite da última segunda-feira, (9), de setembro, no estádio da Colina, em Manaus.



O Peixe não teve dificuldades para impor seu jogo e venceu o Holanda por 4 a 0, no duelo que marcou o fechamento das quartas de final. O principal destaque da partida foi o meia-atacante Marcos Vinícius, autor de dois gols no segundo tempo.

Os outros gols dos Meninos da Vila de Manaus foram marcados pelo lateral-direito Makson Cavalcante e pelo atacante Marcílio Raniel, revelado no município de São Sebastião do Uatumã. O volante Jonas, apesar de não ter marcado gol, foi outro destaque na equipe dirigida pelo ex-jogador Paulão. O atacante Murilo Amorim também mostrou boa movimentação durante a partida.

Nacional eliminado

No outro jogo da rodada, o Sul América superou o Nacional pelo placar de 3 a 1. Os gols do time do técnico Renato Abrantes foram anotados por Juan Victor, Kauã Douglas e Murilo Vinícius. Já o Leão da Vila Municipal descontou com Paulo Vitor. As semifinais serão realizadas no próximo sábado, (14), na Colina.

*Com informações da assessoria