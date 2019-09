Novato, Amazonas FC fecha com três patrocínios para o Estadual

O torneio começa em 12 de Outubro, tendo um mês de duração | Foto: Arte: Desirée Souza

O Campeonato Amazonense está iniciando e o Amazonas Futebol Clube promete ser um dos destaques do torneio, com a aposta em Lecheva para o comando da equipe, que virá com folha salarial de R$50 mil, com os jogadores não tendo sido revelados até o momento.

Para a competição, o clube novato no cenário amazonense já conta com 3 patrocínios: Samel -Assistência Médica, Dara Produções e a empresa Demanda S/A. Todos os acordos foram divulgados na semana passada, por meio das redes sociais do clube.

O torneio

A Série B do Amazonense terá início em 12 de outubro, com a final em 16 de novembro. No torneio, cinco times se enfrentam em turno único, com os dois primeiros garantindo o acesso - uma final entre os clubes é realizada para sair o campeão.

O torneio terá rodadas duplas aos sábados, em jogos na Colina. Pelo torneio ter um número ímpar de times, um clube folgará por rodada, com o Holanda sendo o primeiro time a folgar na competição, que terá pouco mais de um mês de duração.