Vasco conta com retornos para vencer Chapecoense

O técnico Vanderlei Luxemburgo vai contar com praticamente todos os jogadores do elenco para o duelo de sábado, às 19h, contra a Chapecoense, em Chapecó. Com os retornos de Talles Magno, que defendeu a Seleção Brasileira Sub-17, e Richard, que ficou de fora contra o Bahia por ter recebido o terceiro cartão amarelo, a única ausência será do lateral-direito Pikachu.



A tendência é o Vasco evoluir em relação à atuação diante do Bahia. Richard traz mais consistência ao meio de campo e as boas atuações do volante dão confiança à equipe. Ele credita o bom momento às atuações dos companheiros de time.

“A gente sempre tem que melhorar. Lógico que estou feliz com as minhas atuações aqui, mas o mais importante é o Vasco ganhar os jogos, tem que pensar no grupo e pensar em tirar o clube dessa situação que é o mais importante hoje. A minha atuação vai ser consequência do que o grupo fizer dentro de campo”.

Com 20 pontos na classificação do Campeonato Brasileiro , o Vasco vai em busca da segunda vitória fora de casa. A primeira foi diante do Goiás, na 14ª rodada. Para vencer neste sábado, a equipe precisa marcar gols, e o setor ofensivo tem dado muita dor de cabeça ao torcedor cruzmaltino. O time tem o terceiro pior ataque da competição, com 16 gols marcados, mesmo número de Cruzeiro e Chapecoense. O Vasco só fez mais que Avaí (9 gols) e CSA (7 gols). Para Richard, a fase ruim vai acabar.

“Essa oscilação acontece em quase todos os times da série A. O nosso momento é esse, não temos conseguido finalizar tanto, fazer os gols. Ontem fizemos um treino focado em finalização, marcação sob pressão desde os atacantes até o goleiro. Jogo a jogo vamos melhorar e os atacantes vão voltar a marcar e ajudar o Vasco da melhor maneira possível”.

O Vasco sentiu muito a ausência de Talles Magno na rodada anterior. O atacante de apenas 17 anos é o principal articulador das jogadas de ataque e tem levado muito perigo às metas adversárias. Com o seu retorno, a tendência é que ele jogue no ataque ao lado de Rossi e Marrony. O Vasco deve entrar em campo contra a Chapecoense com Fernando Miguel, Raúl Cáceres, Leandro Castán, Oswaldo Henríquez e Henrique (Danilo Barcelos); Richard, Raul e Marcos Jr; Rossi, Talles Magno e Marrony.