Arena Amadeu Teixeira recebe final da Liga Olé de Futsal nesta sexta

Manaus - O duelo inédito entre Estrela do Norte e Real Beira-Mar/Potência Cangaceiro marca a final da 7ª Edição da Liga Olé Amazonas de Futsal Adulto, que acontece na sexta-feira (13), a partir das 20h, na Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira, no bairro Flores, zona centro-sul de Manaus, com entrada gratuita. A competição conta o apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Juventude, Esportes e Lazer (Sejel).

O campeão da final receberá premiação em dinheiro no valor de R$ 9 mil e o vice no valor de R$ 3 mil, além de troféus e medalhas para os atletas. Durante as semifinais, o Estrela do Norte venceu o União Esporte Clube com o placar de 5 a 2. Já o Real Beira-Mar mostrou garra no jogo contra os Gráfica Gêmeas/ Meninos da Vila de Coari goleando por 6 a 2.

O capitão do Estrela do Norte, Luiz Andrade, mais conhecido como Guga, comentou sobre a preparação do time e a expectativa para a final. “Estamos nos preparando e treinando de duas a três vezes na semana. Além disso, mantivemos a base do time campeão da taça Nelson Matias, que nos deu vaga na Liga Norte de Futsal, que acontece em novembro, no Pará. Esperamos conseguir conquistar mais esse título”, comentou Guga.

Jogador do Real Beira-Mar, Douglas Vilhena, também falou sobre o que espera da partida. “Esperamos executar um grande jogo contra a forte equipe do Estrela do Norte, fazendo o que fizemos o campeonato todo, que foi lutar até o final em busca do resultado positivo”.

A edição 2019 do campeonato contou com a participação de 64 clubes. O organizador da Liga Olé Amazonas, João Vieiralves, se mostrou animado para os próximos torneios. “A próxima edição do evento será realizada em 2020, com a bola rolando a partir de abril, esperamos por uma grande competição, com o nível técnico dos atletas bastante elevado”.