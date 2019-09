Brasil segue firme na busca pelo título dos Jogos Mundiais de Surfe

A sexta-feira (13), começou bem para o trio brasileiro: pela manhã, Ítalo Ferreira, Gabriel Medina e Filipe Toledo asseguraram vaga para a 5ª rodada da competição, na praia de Miyazaki, no Japão. À tarde, eles enfrentaram novas baterias: Medina e Ítalo se deram bem e avançaram pra a sexta fase; já Filipinho ficou em terceiro lugar e terá de passar pela repescagem para continuar com chances de brigar pelo título. A competição organizada pela Associação Internacional de Surfe (ISA) é obrigatória à qualificação paras as Olimpíados de Tóquio 2020.

O potiguar Ítalo Ferreira mandou bem nas baterias da 5ª rodada, alcançando nota 13,70. Ficou 13 décimos atrás do português Frederico Morais (13,83) que também se classificou para a rodada seguinte. Logo depois, foi a vez do paulista Filipinho entrar em ação. E foi por pouco, por apenas 0,04 de diferença, que o brasileiro caiu para a repescagem: nos minutos finais da bateria, Filipinho conseguiu 11,70, ficando atrás do norte-americano Kolohe Andino (11,74), segundo colocado. O vencedor da bateria foi o marroquino Ramzi Boukhiam (14.50).

O último brasileiro a assegurar vaga na 6º fase foi o paulista Gabriel Medina. O brasileiro ficou em segundo lugar, com nota 13.94, atrás apenas do norte-americano Kelly Slater (15,00) , atleta 11 vezes campeão mundial de surfe.