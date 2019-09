Jungle Classic Jiu-Jítsu divulga card para a 4ª edição do evento

O espetáculo está marcado para o dia 1º de novembro, às 19h, no Centro de Convenções do Manaus Plaza Shopping | Foto: Winnetou Almeida

A organização do evento que reúne os maiores lutadores da arte suave no Amazonas divulgou nesta quarta-feira (12), o card da 4ª edição do Jungle Classic Jiu-Jítsu. O espetáculo está marcado para o dia 1º de novembro, às 19h, no Centro de Convenções do Manaus Plaza Shopping, localizado na Avenida Djalma Batista, Zona Centro-Sul de Manaus.

De acordo com o idealizador do evento, Bosco Júnior, o público pode esperar uma mega estrutura para a 4ª edição do Jungle Classic. "Ajustamos alguns pontos e tudo está sendo organizado para que todos os tipos de público possam ser prestigiados. Uma mega estrutura será montada no Plaza e um verdadeiro show da arte suave será oferecido a todos os que estiverem presentes", explicou.

Bosco falou ainda sobre a venda de ingressos para o evento. "Na próxima semana já estaremos disponibilizando os ingressos para o Jungle Classic em dois pontos de vendas, que serão a sede da Federação de Jiu-Jítsu Profissional (Fajjpro), no bairro Japiim, e o Fast Temaki, no bairro Parque 10", informou ele, que disponibilizou ainda um contato para mais informações, por meio do número (92) 98823-4840.

Estrelados pelos veteranos da arte suave, o card completo contará com 16 super combates. Entre eles estará o do faixa preta de judô e jiu-jítsu, Gláucio Mendonça (Acopajam), que fará sua luta de estreia nesta edição contra Robert Castro (GFTEAM Norte Fight).

"É uma honra participar de um evento inédito como o Jungle Classic, que resgata a essência das artes marciais e nos permite mostrar como é desenvolvido ainda o nosso lado de competidor. O convite foi recebido com muita alegria. Nunca lutei com o meu adversário, mas tenho certeza que será um duelo emocionante", destacou.

Outro estreante na edição é Tom Agra (HBJ), que fará uma luta contra o veterano Luís Neto (LN LIFESTYLE). "Lutar com um campeão como o Neto é sempre um desafio, até mesmo por sua experiência e conhecimentos, mas também vou me preparar bastante. Estrear em um evento desse nível, aos 51 anos de idade, é sempre uma honra, ainda mais por conta da história que deixarei para meus filhos", ressaltou.

Jander Pinheiro, que saiu vitorioso na última edição do Jungle Classic ao vencer Dano Cardoso por um placar de 2 a 0, está de volta e, dessa vez, irá enfrentar Jânio Rodrigues. Na oportunidade, Jander falou sobre o adversário. "Ele é um lutador experiente, muito bom no que faz, ganha tudo, então será um grande desafio. Estou treinando duro e as expectativas são sempre as melhores", afirmou.

O espetáculo está marcado para o dia 1º de novembro, às 19h, no Centro de Convenções do Manaus Plaza Shopping | Foto: Lorena Furtado

Confira o card

1 - Luís Rocha (HBJ) X Beto Albuquerque (Valois)

2 - Luís Neto (LN Lifestyle) X Tom Agra (HBJ)

3 - Roterdan de Abreu (Team Sidney Lima) X José Simite (Studio HR Jiu-Jítsu)

4 – Pedro Mardem (Gracie Humaitá Roraima) X Alex Gil (Ribeiro Jiu-Jítsu)

5 – Alex Sales (AS Team / Team Cardoso) X Luiz Mário (Monteiro)

6 – Ret Viana (Ret Viana) X Ronaldo Mascarenhas (GFTeam Nete Fight)

7 – Gláucio Mendonça (Acopajam) X Robert Castro (GFTeam Norte Fight)

8 – Daniel Freitas (CF Daniel Freitas) X Mário Bingola (Mário Bingola)

9 – Alysson Lima (Valois / Jorge Clay Bronks) X Fúlvio Lobo (Monteiro)

10 – Jânio Rodrigues (Orley Lobato) X Jander Pinheiro (Horácio Jiu-Jítsu)

11 – Mauro Moura (AJ Jiu-jítsu) x Maurício Titão (HBJ)

12 – Emerson Carvalho (Orley Lobato) X Alex Muceda (Aníbal)

13 – Dawglish Souza (Pina) X Dinor C. Branco (AJ Jiu-Jítsu)

14 – Josafá Júnior (Team Cardoso) X Abrahim Júnior (Monteiro)

15 – Anderson Lobato (Monteiro) X André Cabral (AJ Jiu-Jítsu)

16 – José Augusto (Orley / AGBJJ / Stars) X Fredson Alves (Ribeiro Jiu-Jítsu)

*Com informações da assessoria