Manaus FC anuncia segunda contratação para 2020

O Manaus Futebol Clube (FC) se movimenta para 2020. Após o acesso histórico para o Campeonato Brasileiro da Série Conquistado com o vice-campeonato da Série D, após perder para a equipe do Brusque (SC) nos pênaltis, depois de um empate de 2x2, na Arena da Amazônia, no dia 18 de agosto deste ano.

O atleta contratado foi o lateral-esquerdo Caique, um dos destaques da Jacuipense (BA), eliminada pelo Manaus FC nas semifinais da competição. O clube oficializou a contratação do jogador na tarde de quinta-feira (12). O vínculo do atleta com o Gavião do Norte é válido por duas temporadas.

“É uma satisfação imensa ter acertado com o Manaus, o maior clube do Estado. É um time de que sempre ouvi falar bem, tenho amigos que já vestiram essa camisa e foram muito felizes. Agora tenho a oportunidade de fazer parte dessa história. Espero que seja uma passagem vitoriosa. Garanto dar o meu melhor, e o torcedor pode ter certeza de que vou batalhar para ganhar títulos com meus companheiros”, disse o lateral.

Caique é de Recife (PE) e tem 26 anos. O atleta fez 16 jogos, tendo marcado três gols. Além do Sousa-PB e da Jacuipense – clubes defendidos pelo atleta em 2019 –, ele acumula passagens por Sport Campina-PB, Treze-PB, Juazeirense-BA, Fluminense de Feira-BA, Jacobina-BA, Afogados da Ingazeira-PE, Vera Cruz-PE, Desportiva Guarabira-PB e CSP-PB.

O atleta foi o segundo jogador contratado pelo clube para 2020. Antes dele, o goleiro Gleibson foi firmado. Além das contratações, foram 11 renovações, dos goleiros Jonathan, Bruno Saul e Gleibson, o zagueiro Thiago Spice, os volantes Derlan, Márcio Passos e Panda, o meia Diogo Peixoto, além dos atacantes Mateus Oliveira, Vitinho e Rossini.