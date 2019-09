Amazonas estreia com vitórias nos Jogos Escolares da Juventude

O primeiro dia de competições da etapa Regional Verde dos Jogos Escolares da Juventude (JEJ), que acontecem em Palmas, capital de Tocantins, no período de 11 a 15 de setembro, foi marcado pelos resultados positivos das equipes de basquete, vôlei e handebol do Amazonas que participam do evento. Atletas e comissões técnicas receberam apoio do Governo do Estado, por meio das secretarias de Juventude, Esportes e Lazer (Sejel) e Educação e Qualidade de Ensino (Seduc-AM).

Servindo de classificação para a fase final do JEJ, o Regional Verde conta com a participação, além do Amazonas, de equipes dos estados do Acre, Amapá, Distrito Federal, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Entre as modalidades disputadas estão basquete, handebol, futsal e voleibol, nas categorias Infantil (12 a 14 anos) e Juvenil (15 a 17 anos), masculino e feminino.

Cerca de 1.295 pessoas, entre atletas, técnicos e oficiais estão participando da competição, que terá 233 jogos, em 16 torneios, distribuídos em 12 quadras esportivas. Os dois primeiros lugares de cada categoria e modalidade classificam-se para a etapa nacional do torneio, que será em Blumenau, Santa Catarina, entre os dias 16 e 30 de novembro.

Resultados

Ao fim do primeiro dia de competições, as equipes de basquete e voleibol do Amazonas tiveram um excelente desempenho. No basquete, as vitórias foram do time infantil masculino do La Salle, por 43 a 32 sobre o IBR-RR, e juvenil masculino, que derrotou o IBR-RR por 63 a 34. A equipe juvenil feminina do Colégio Militar da Polícia Militar (CMPM) 7 também ganhou a partida contra o time da Escola Gabriel Café por 45 a 29, do Amapá.

No voleibol, os resultados positivos foram para o time infantil feminino da Escola Estadual Bada Lotti, de Barcelos, que no primeiro duelo venceu as donas da casa, do Colégio Dom Bosco Premium, por 2 sets a 1, e na segunda partida venceu por 2 sets a zero o Colégio NEI, do Amapá.

A equipe infantil masculina da Escola Estadual Reinaldo Thompson, de Manaus, levou a melhor sobre a equipe Cema, do Mato Grosso, por 2 sets a 1. Já o time juvenil masculino do Colégio Nilton Lins venceu o time do Ifam de Tocantins por 2 sets a 0.

O time masculino juvenil de handebol da Escola Estadual Senador João Bosco Ramos de Lima, de Parintins, conquistou um placar de 27 a 15 sobre o colégio Major Guapindaia, de Rondônia. Para o capitão da equipe, Ryan Santos, de 16 anos, a vitória sobre o time de Rondônia no primeiro jogo já animou o time para as próximas partidas.

“Todos os jogadores sentem nervosismo no primeiro jogo. O bom é que a gente ganhou. No início não tivemos tanto entrosamento, mas no segundo tempo a gente foi melhorando cada detalhe”, contou.

O técnico do time, Márcio Santos, falou sobre o desempenho da equipe no primeiro dia de competições. “Os meninos estavam meio desnorteados no primeiro tempo, mas no segundo se acharam. A grande dificuldade sentida realmente foi por conta da umidade do ar, que deixava os jogadores com a garganta seca, e por isso precisavam beber água direto”, explicou o professor, que lembrou que o objetivo é a classificação da equipe para a etapa nacional.

*Com informações da assessoria