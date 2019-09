4ª Etapa do Campeonato de Ciclismo de Estrada acontece domingo

Manaus - A Federação de Ciclismo Amazonense (Feciclam) vai realizar, no próximo domingo (15), a 4º Etapa do Campeonato Estadual 2019 de Ciclismo de Estrada – Ranking Amazonense. O evento, que conta com o apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Juventude Esportes e Lazer (Sejel), acontece na área da Cidade Universitária, na rodovia AM-070, a partir das 8h, e promete muita diversão e adrenalina aos participantes.

As provas serão disputadas nas categorias Super Elite (Elite, Sub-23, Master A1 e A2) até 39 anos, Master Expert (Master B1 e B2) 40 a 49 anos, Master Sênior (Master C+) +50 anos, Open Masculino e Feminino (Novatos) idade livre e Elite Feminino, também idade Livre. A competição terá uma dinâmica mais rápida, com o intuito de aumentar o nível dos atletas.

Orebe Gomes, que vai competir na categoria Elite, revela as expectativas e a preparação para a etapa. “Meus treinos têm sido intensos, seis dias por semana, para que eu possa ter uma grande evolução física e preparatória. Além dos treinos diários, também participo das pequenas competições para aprimorar as técnicas e espero que alcance o pódio no campeonato deste domingo”, disse.

As inscrições poderão ser realizadas até sábado (14/09), com taxas que variam entre atletas federados, que custará R$ 70; não federados, a R$ 90; novatos, R$ 60; até 22 anos desde que esteja federado, a R$ 40; e feminino em qualquer categoria, a R$ 40.

De acordo com o presidente da Feciclam, Juliano Macanoni, as provas finais estão sendo cada vez mais acirradas e espera-se que cerca de 80 ciclistas estejam inscritos para este domingo. Ele também falou das dificuldades que o clima da região pode trazer aos competidores.

“Estamos na reta final do campeonato amazonense, e isso faz com que os atletas deem tudo de si para chegarem a uma melhor colocação. No ciclismo de estrada, o calor deste período do ano é um dos principais inimigos dos atletas, visto que o andamento do pelotão é sempre muito forte”, comentou.

Pontos de inscrição

Os atletas interessados em participar da competição, poderão se inscrever nos seguintes pontos: Loja Office Bike Manaus, avenida Ipase, nº 7, Compensa; e Loja Pedala&Cia, avenida Tancredo Neves, 11.398, conjunto Shangrilá, Parque 10, ou diretamente com o vice-presidente da federação, Francislei Craveiro, pelo telefone (92) 99247-1225.

*Com informações da assessoria